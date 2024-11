Anton Rop brez podpore vlade? Koalicija povozila predlog Nataše Pirc Musar

Že konec oktobra je bila koalicija presenečena nad kandidatom za guvernerja Banke Slovenije, ki ga je v Državni zbor (DZ) poslala predsednica Nataša Pirc Musar.

Sami so se namreč uskladili o podpori Saši Jazbec, trenutno sekretarki na ministrstvu za finance, Pirc Musarjeva pa jim je načrte prekrižala z izbiro Antona Ropa. Kot kaže tudi v vsem tem času niso spremenili mnenja in se ogreli za Ropa, saj naj bi po neuradnih informacijah, ki jih je objavil portal MMC, glasovali proti kandidaturi Ropa ter vztrajali pri svoji kandidatki. Tako naj bi glasovali tako na mandatno-volilni komisiji DZ kot tudi na tajnem glasovanju na seji DZ. O tem so menda že obvestili predsednico republike.

Kot smo že pisali, je njen predlog presenetil tako poslansko skupino Svoboda kot tudi SD in Levico, v SDS pa so prepričani, da je edini, ki izpolnjuje merila za to pomembno funkcijo, aktualni guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.