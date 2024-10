Vsi presenečeni nad predsedničino izbiro kandidata za guvernerja Banke Slovenije. O podpori Ropu se (še) niso izrekli

Koalicijo je odločitev predsednice republike Nataše Pirc Musar, da DZ za guvernerja Banke Slovenije predlaga Antona Ropa, presenetila, saj so se uskladili o podpori Saši Jazbec. O podpori Ropu se v prvih odzivih niso izrekli. V opoziciji poudarjajo, da mora biti kandidat strokoven.

V poslanski skupini Svoboda so nad predlogom predsednice republike presenečeni. »Odločitev predsednice republike nas je presenetila, saj smo tako kot največja poslanska skupina kot tudi koalicija svojo podporo jasno in javno izrazili kandidatki Saši Jazbec,« so sporočili.

V SD so se po pogovorih z vsemi kandidati, ki so se prijavili na mesto guvernerja, odločili za Sašo Jazbec, njeno ime je bilo tudi koalicijsko usklajeno, je v izjavi za medije v DZ povedal poslanec SD Jani Prednik. »Predsednica republike je v DZ poslala ime Toneta Ropa, to nas je presenetilo, vendar ostajamo pri izbiri, ki smo jo sporočili predsednici in za katero smo tudi javno komunicirali v preteklih tednih. Naša izbira je bila Saša Jazbec,« je dejal.

Predsedničin predlog je presenetil tudi Levico. »Konsenzualna odločitev koalicije je bila, da kot primerno kandidatko predsednici predlagamo Sašo Jazbec, in to je koalicija tudi storila,« je v izjavi v DZ povedala poslanka Levice Nataša Sukič in dodala, da bodo zdaj v poslanski skupini in stranki opravili še en krog pogovorov, pričakuje pa, da bodo o tem pogovarjali tudi v okviru koalicije.

V SDS so v odzivu dejali, da je predsednica republike ob današnjem predlogu poudarila, da so ključna merila za izbiro funkcionarjev za najvišje vodstvene funkcije v državi profesionalna strokovnost, vodstvene sposobnosti in osebna integriteta. Po mnenju poslanske skupine SDS vsa ta merila od prijavljenih kandidatov in kandidatke v največji meri izpolnjuje sedanji guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. »To je dokazal s svojim delom v zadnjem petletnem mandatu vodenja Banke Slovenije in merila, po katerih se je tudi predsednica republike ravnala, so bila razlog, da smo v poslanski skupini SDS podprli njegovo kandidaturo za nadaljevanje mandata,« je v izjavi v DZ dejal poslanec SDS Zvonko Černač.

Predsednica je na javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana sveta Banke Slovenije – guvernerja prejela sedem predlogov. FOTO: Leon Vidic, Delo

DZ bo moral o predlogu za imenovanje guvernerja odločati v 30 dneh. Glasovanje je tajno, za izvolitev je potrebna absolutna večina, 46 glasov.

Černač je ocenil, da je, če glede dosedanje podpore koalicije ne bi prišlo do sprememb, velika verjetnost, da v tem poskusu novi guverner Banke Slovenije ne bo izbran, kar pomeni, da bo treba postopek ponoviti.

Za NSi je predlog glede na to, da je imela Saša Jazbec napovedano podporo koalicije, presenečenje. A na drugi strani verjetno za strokovno javnost ta predlog ni tako veliko presenečenje, je v izjavi dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. »Predlog mora dobiti 46 glasov in to bo na koncu pokazalo, ali je bila ta odločitev bila prava ali ne,« je povedala in dodala, da osebno podpira stroko pred politiko, posebno če je govora o takšnem delovnem mestu, kot je guverner Banke Slovenije. »Nič ne bi ugibala. Do glasovanja je še nekaj časa, glasovanje je tajno. Verjetno so možna vsa presenečenja,« je dejala.

Izkazal največ strokovnih, znanstvenih in vodstvenih izkušenj

Predsednica republike je danes v DZ poslala predlog za imenovanje Antona Ropa za guvernerja Banke Slovenije. Kot je pojasnila, ima Rop izmed vseh prijavljenih izkazal največ strokovnih, znanstvenih in vodstvenih izkušenj s področja bančništva, upravljanja in vodenja velikih sistemov ter je najprimernejši kandidat za vodenje Banke Slovenije v mandatu 2025–2031.

V njenem uradu so izpostavili, da že od začetka svojega mandata poudarja, da morajo biti visoka strokovnost, vodstvene kompetence in osebna integriteta vodilna merila pri izbiri kandidatov za najvišje položaje v državi.

DZ bo moral o predlogu za imenovanje guvernerja odločati v 30 dneh. Glasovanje je tajno, za izvolitev je potrebna absolutna večina, 46 glasov. Doslej se je trikrat zgodilo, da kandidat, ki ga je predlagal predsednik republike, ni dobil zadostne podpore DZ. Ti kandidati so bili Mitja Gaspari, ko se je potegoval za drugi mandat, Andrej Rant in Primož Dolenc.

Predsednica je na javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana sveta Banke Slovenije – guvernerja prejela sedem predlogov. Med sedmerico naj bi bili poleg nekdanjega premierja in finančnega ministra Ropa ter državne sekretarke na ministrstvu za finance Saše Jazbec še sedanji guverner Boštjan Vasle, sedanji viceguverner Banke Slovenije Milan Martin Cvikl, Miha Mihič iz Delavske hranilnice in dolgoletni predsednik uprave SID banke Sibil Svilan.