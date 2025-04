Sivka pomirja živce in odganja komarje

Če bi radi svoj vrt ali dvorišče popestrili s sivko, je zdaj pravi čas za sajenje te mediteranske lepotice. Sivko (Lavandula) je najbolje saditi od aprila do maja, ko mine nevarnost zmrzali, torej takoj, ko se zemlja dovolj segreje in se temperaturna nihanja umirijo. Posajena aprila bo že poleti krasila vrt s cvetovi, zbranimi v klasih na gostih grmičkih s srebrno zelenimi ozkimi listi.

Rada ima sonce

Lahko jo posejete, a v tem primeru boste na čudovit vonj njenih cvetov morali dolgo čakati, zato je priporočljivo saditi sadike. Sajenje sivke ni zahtevno, treba pa je upoštevati dejstvo, da obožuje sonce, naj ji bo torej namenjen kotiček, ki ga to obseva vsaj šest ur na dan. Zemlja mora biti prepustna, lahka, rahlo alkalna in dobro odcedna, saj sivka ne prenaša zadrževanja vode okoli korenin. Težka ali glinasta tla je priporočljivo izboljšati z dodatkom peska, da se poveča drenaža. Uspeva posajena neposredno na vrt ali v večji lonec in bo krasila balkon oziroma teraso.

Najbolje je posaditi sadike, ki bodo lepo uspevale tudi v loncih. FOTO: Getty Images

Pri sajenju je pomembno, da je med posameznimi rastlinami dovolj prostora, v nasprotnem primeru je ovirano kroženje zraka, s čimer se poslabša rast. Priporočljiv razmak je med 30 in 40 centimetri. Po sajenju dobro zalijte rastline; ko se ukoreninijo, pa ne pretiravajte z zalivanjem, kajti sivka bolje kot odvečno vlago prenaša sušo.

Izdatno gnojenje ni priporočljivo, raje kot bogato ima bolj skopo zemljo. Zgolj občasno jo je priporočljivo nahraniti z gnojilom, bogatim s kalijem, vendar z nizko vsebnostjo dušika. Preveč slednjega povzroči prekomerno rast in manj cvetov.

Obrezovanje za lepo rast

Vzdrževanje sivke je preprosto in vključuje občasno obrezovanje, ki pomaga rastlini, da se lepo razraste. Najbolje je po cvetenju obrezati stebla, v začetku pomladi pa odstraniti vse suhe in poškodovane dele. Če je ne bomo obrezovali, bo rastlina olesenela, to pa lahko prinese kup težav: taki deli so krhki in se v snegu lahko polomijo. Deli poganjkov, ki so stari nekaj let, olesenijo, listi in cvetovi so le na svežih poganjkih. Z obrezovanjem torej skrbimo, da ni preveč olesenelih poganjkov. Obrezujemo že mlade rastline, to bo sprožilo gosto rast, grmički bodo lepši, tudi cvetov bo več. Najbolj primeren čas obrezovanje je po cvetenju, v drugi polovici avgusta. Poganjke porežemo za vsaj tretjino, pustimo le 2,5 cm dolge zelene dele letošnje rasti. Obenem bomo s poletnim obrezovanjem prišli še do čudovitih šopkov, ki so čudovit in dišeč okras doma, če posušene cvetove shranimo v bombažne vrečke in postavimo v omare in predale, bo lepo dišalo tudi perilo. Obrezovanje po jeseni ni priporočljivo, saj so tako rastline bolj občutljive za mraz.

Uporabna je tudi v kulinariki, kozmetiki in aromaterapiji. FOTO: Getty Images

Je dokaj odporna proti boleznim in škodljivcem, vendar se lahko zgodi, da jo napadejo pršice, polži ali, če ni ustrezno negovana in posajena v pravem razmiku med rastlinami, različne plesni ter gniloba, ob čemer je treba primerno ukrepati.

V poletnih mesecih sivka nagrajuje s cvetovi, najpogosteje so vijolični, ki so čudoviti na pogled, poleg tega pa okolico doma napolnijo z omamnim vonjem, ki blaži stres in odganja mrčes. Uporabna je tudi v kulinariki, kozmetiki in aromaterapiji. Če želite cvet, ki je simbol elegance, preprostosti in prinaša številne koriti, je ta grmovnica nedvomno prava izbira.