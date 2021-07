Andrej Trampuž: Pričakujem, da bo naslednja varianta prišla iz Indonezije ali Rusije

Nove različice novega koronavirusa

Po svetu in v Sloveniji se širi različica delta koronavirusa. Njena značilnost je, da je bolj nalezljiva, ni pa nič nevarnejša, je za Slobodno Dalmacijo dejal infektolog iz Berlina. Cepivo nanjo dobro deluje, pravi, a ne tako dobro kot na osnovno različico. Po njegovih informacijah je imunost proti delti po prvem cepljenju 30-odstotna, po drugem pa okoli 85-odstotna, zato se je po njegovem treba cepiti dvakrat. Pravi, da je v času izvirnega koronavirusa ena oseba v povprečju okužila tri, pri delta pa menda od pet do osem. Trampuž opozarja, da je treba preprečiti, da bi nastala nova različica virusa, zaradi katere bi se virus prenesel z ene osebe denimo na 12 do 15 oseb.Nas mora biti strah nove variante? Cepivo reagira dobro na vse dozdajšnje različice, pravi infektolog, ki upa, da bo tako ostalo še naprej. Če pa se bo pojavila različica, na katero cepivo ne bo dobro delovalo, se bo nadgradilo obstoječe. Po njegovih besedah je to moč storiti lažje in hitreje, kot je iznajti novo cepivo.​Trampuž meni, da če ne bo precepljenih dovolj ljudi, delta ni zadnja različica. Prišle bodo iz tistih držav, kjer je virus ušel kontroli, kot je delta prišla iz Indije ali prejšnji iz Velike Britanije: »Pričakujem, da bo naslednja različica prišla iz Indonezije, kje imajo precej slabe razmere in je virus ušel izpod nadzora, ali iz Rusije.« Spregovoril je tudi o tretjem odmerku cepiva. Mnenja je, da bo potreben, po njegovem je najboljše, če s tistim cepivom, ki ga prvič niste prejeli. Zakaj? Ker takšno kombiniranje daje po mnenju Trampuža boljšo zaščito.Če ste bili s prvim odmerkom cepljeni s cepivom AstraZenece, si lahko v Sloveniji za drugi odmerek izberete cepivo mRNA. Kako to storite, preberite članek Postopek, če bi namesto cepiva AstraZenece raje drugi odmerek Pfizerja ali Moderne