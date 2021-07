Namesto Astrazenece bi raje drugi odmerek Pfizerja ali Moderne. Takšen je postopek

O mešanju cepiv je bilo že veliko napisanega, med bolj znanimi imeni, ki so se tega poslužili, pa je denimo nemška kanclerka. V ramo so ji najprej vbrizgali cepivo Astrazenece (Vaxzevria), drugi odmerek pa je bilo mRNA cepivo Moderne.Tudi pri nas se je veliko govorilo o mešanju cepiv, ravno danes pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) objavil posodobljena priporočila za cepljenje proti covid 19, v katerem se med drugim dotaknejo tudi tega. Navajajo, da se naj za drugi odmerek praviloma uporabi cepivo istega proizvajalca, da pa se lahko na izraženo željo nadaljuje cepljenje z drugim cepivom. A za to morate predložiti izjavo ( do nje pridete na povezavi ), pri tem pa opozarjajo, da mora biti minimalen razmak med odmerkoma vsaj štiri tedne.Nijz pričakuje, da se bodo mešanja cepiv poslužili zgolj tisti, ki so kot prvi odmerek prejeli cepivo Vaxzevria, saj je to na obrazcu edino navedeno na obrazcu za prvi odmerek. Za drugi odmerek si cepljeni z Astrazeneco lahko izberejo bodisi Comirnaty (Biontech/Pfizer) bodisi cepivo Moderne. Na obrazcu sicer jasno opozarjajo: »Raziskave kažejo, da se pri “mešanih shemah” lahko pojavi nekoliko več neželenih učinkov, kot če oseba prejme dva odmerka cepiva istega proizvajalca.«