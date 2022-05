Analitik po razkritju imen ministrov: Golob je s to izbiro izdal svoje volivce

Najverjetnejši mandatar Robert Golob je na novinarski konferenci dejal, da je programski del koalicijske konference usklajen, razdelili pa so že tudi večino ministrskih mest. Na ministrska stolčka bosta sedla tudi Marjan Šarec, ki bo predvidoma prevzel obrambno ministrstvo, ter Alenka Bratušek, ki je kandidatka za infrastrukturno ministrstvo. Njuni stranki LMŠ in SAB na volitvah sicer nista prestopili parlamentarnega praga, zato je mnoge ta odločitev presenetila.

Klemen Boštjančič, pod čigar vodstvom je bilo podjetje Adria Airways v rdečih številkah, bo predvidoma prevzel finančno ministrstvo. Politični analitik Peter Merše je v oddaji 24ur zvečer izrazil prepričanje, da Golob za ministre ni izbral usposobljenih ljudi. »Gre za kombinacijo postrganih kadrov iz strank, ki so v veliki meri izpadle iz parlamenta. Volivci so jih poslali na smetišče zgodovine, zdaj pa jih Golob skuša rehabilitirati,« je dejal.

Aljaž Pengov Bitenc pa meni, da gre v tem primeru bolj za koalicijo popravljanja in pospravljanja. »Dela, ki ga pušča odhajajoča oblast, je kar veliko. Gre dejansko za precej veliko število netestiranih, a strokovno usposobljenih kadrov.«

Merše: Golob je izdal svoje volivce

Novi premier je po besedah gospodarstvenika Joca Pečečnika, ki je prav tako gostoval v omenjeni oddaji, rekordno hitro sestavil vlado, glede na to da je Gibanje Svoboda »mlada organizacija«. Po njegovem mnenju je Matjaž Han povsem primeren kandidat za gospodarskega ministra, saj da je dolgoletni vodja poslanske skupine in nekonflikten človek. »Razume, kaj podjetniki potrebujemo, in verjamem, da bo veliko storil za podjetništvo.«

Po mnenju Meršeta je Golob z izbiro Bratuškove izdal svoje volivce, saj da so ljudje jasno pokazali, da želijo nekaj novega, ne pa koalicije KUL. Bitenc pa po drugi strani meni, da uvrstitev v parlament ni pogoj za mesto v vladi. »Golob je odločil, da je za njegovo vlado boljše, da sta Bratuškova in Šarec v vladi, do česar ima vso pravico.«