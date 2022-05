Golob, Fajonova in Mesec bodo razkrili imena ministrov v novi vladi (V ŽIVO)

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec bodo spregovorili o koalicijskih pogajanjih in oblikovanju nove vlade. Z današnjimi srečanjem naj bi končali usklajevanje koalicijske pogodbe, pričakovati je tudi odločitev o končnem številu ministrstev in razdelitvi resorjev. Znani naj bi bili ministrski kandidati. Izjava za medije je bila sprva predvidena ob 17. uri, po zadnjih informacijah pa bo trojica pred kamere stopila ob 18. uri.

Pripadniki nove koalicije doslej javno o imenih niso hoteli govoriti, je pa na dan pricurljalo nekaj neuradnih informacij. Zdravstveni resor naj bi prevzel Danijel Bešič Loredan, notranje ministrstvo pa nekdanja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Nov resor, ki bo združeval energetiko in podnebne politike, naj bi vodil Bojan Kumer. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije naj bi prevzel bivši rektor ljubljanske univerze Igor Papič. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu naj bi postal Matej Arčon.

Občina Tolmin je popoldne na družbenih omrežjih razkrila, da je njihov župan Uroš Brežan kandidat za okoljskega ministra.

Po informacijah N1 naj bi bil kandidat za ministra za finance Klemen Boštjančič, ki spada v kvoto Gibanja Svoboda. Podpredsednica stranke Socialnih demokratov (SD) Dominika Švarc Pipan pa naj bi bila kandidatka za ministrsko mesto na pravosodnem resorju.

SD štirje resorji, Levici trije

V pogajanjih naj bi sicer SD pripadli štirje resorji, Levici pa trije. Po več krogih koalicijskih usklajevanj v preteklih dneh prvaki strank, ki bodo najverjetneje sestavljale novo vladno koalicijo, končnega števila ministrstev še niso želeli razkrivati.

Po Golobovih napovedih pa bodo krepili področje podnebne politike, medgeneracijske solidarnosti, digitalizacije in regionalnega razvoja. V kakšni obliki in ali gre dejansko za štiri povsem nova ministrstva ali pa bodo omenjena področja krepili kot del obstoječih, naj bi bilo jasno po popoldanskem srečanju Goloba, Fajonove in Mesca. Kot kaže, pa se v novi vladi obeta več resorjev kot doslej.