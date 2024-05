Ambasador Sašo Đukić razkriva: James Bond se je zdravil s cvičkom (FOTO)

Ko se je legendarni Roger Moore mudil v Sloveniji, mu je Dolenjec Sašo Đukić nalil kozarec cvička. Sprva se je igralec, ki je upodobil Jamesa Bonda, nekoliko namrdnil, a je začutil Đukićevo navdušenost nad domačo kapljico in ji je dal priložnost. Nato je ves večer ob bogati beri drugih vin pil le cviček. »Iz spoštovanja in ker mu je bil enostavno dober. Naslednje jutro me je prosil, ali mu lahko pripravim karton cvička za domov. In sem mu ga. Vse do njegove smrti leta 2017 sem mu za rojstni dan pošiljal aktualnega kralja cvička in vedno se mi je zahvalil, da skrbim za njegovo zdravje. Takrat sem tudi v praksi spoznal: če se ne bomo sramovali tistega, kar je naše, bodo to spoštovali tudi drugi,« pravi Đukić, ki je v petek zvečer na tradicionalni prireditvi 52. Teden cvička prejel laskavi naziv ambasador cvička.

Razmišlja, da bi mu postavil spomenik v obliki celovečernega filma ali nadaljevanke.

Đukić, ki je leta 1988 ustvaril lik mame Manke, je že pri svojih rosnih 16 letih postal eden najbolj prepoznavnih promotorjev dolenjskega posebneža. Temu poslanstvu je zvest še danes in mu bo tudi v prihodnje. Sašo namreč razmišlja, da bi cvičku postavil svojevrsten spomenik v obliki celovečernega filma ali nadaljevanke, ki bi govorila o zgodovini cvička. Ker si to enostavno zasluži. Dolenjska prestolnica je minuli vikend dihala s cvičkom in za cviček.

Drugič na prestolu

Teden cvička je praznovanje, na katerem se povezujejo tradicija, kultura, enologija, druženje, in je vrhunec celoletnega prizadevanja in truda dolenjskih vinogradnikov, da pridelajo in donegujejo najboljša vina. Zato je pomemben del praznika tudi podelitev priznanj najboljšim vinom. Seveda je za dolenjskega vinogradnika najbolj laskavi naziv kralj cvička. Ta je letos pripadel članu Vinogradniškega društva Raka Andreju Grabnarju iz Ardra. Krono mu je predal zadnji kralj cvička Marjan Jelenič, član Vinogradniškega društva Kostanjevica na Krki, ki pa je na letošnjem ocenjevanju dosegel najvišjo oceno celotnega ocenjevanja (19,50), in sicer za laški rizling suhi jagodni izbor 2017.

52. teden cvička so že pripravili.

Devetindvajsetletni Andrej Grabnar je krone kljub svoji mladosti že vajen, kralj je bil namreč že v koronskem letu 2020. Je pa vinogradništvo in vinarstvo družinska tradicija, ki je v zadnjih treh desetletjih prerasla v način življenja, ki družini daje kruh. Hkrati z obdelavo 150.000 trt redijo še 50 glav govedi, za katero vso krmo pridelajo sami. Delo v vinogradih, na kmetiji in na terenu zahteva veliko usklajevanja, to Andreju uspeva skupaj s starši Francem in Nuško ter bratom Markom. Ocenjevanje vin je potekalo tudi na tradicionalni študentski Cvičkariji, mladi so za naj cviček izbrali kapljico Vinske kleti Krško.

Novomeške mažoretke

Prva pomoč za žejne v vsakem trenutku!

V povorki je sodelovalo okoli tisoč vinogradnikov. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

Brez harmonike ne gre.

Bi šentjernejske štrukeljce?

Blažka Ilovar, 25. cvičkova princesa

Najbolj množični del tridnevnega praznovanja je bila tradicionalna povorka, v kateri so sodelovali vinogradniki 31 društev, združenih v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, na čelu povorke so bile novomeške mažoretke, takt pa so vinogradnikom dajale kar tri godbe: novomeška, šentjernejska in kostanjeviška. Ob golažijadi, študentskih kmečkih igrah, degustaciji ter podelitvi priznanj in medalj za ocenjena vina je bil eden od vrhuncev kronanje nove cvičkove princese. Letos so krono nadeli 25-letni Blažki Ilovar iz občine Šmarješke Toplice, natančneje iz vasi Radovlja med klevevškimi vinogradi in sadovnjaki.

Če se ne bomo sramovali tistega, kar je naše, bodo to spoštovali tudi drugi.

Je absolventka magistrskega študija arhitekture na ljubljanski fakulteti za arhitekturo. Poleg ljubezni do študija ji veliko pomeni ohranjanje bogate slovenske dediščine, identitete, ter kulturne in naravne krajine. Prizna, da ima rada žlahtno kapljico in je članica Vinogradniškega društva Šmarjeta. Izkušnje v vinogradništvu si nabira že od otroških dni, saj z družino v vinski gorici Mevce obdelujejo vinograd s 1700 trtami. V njihovi kleti so cviček, dolenjsko belo vino, dolenjsko rdeče in modra frankinja. Zadnja leta je Blažka z očetom Petrom pridelavo vina usmerila tudi v rose.

Še bolj svež in piten

Organizatorji so pod skupnim nazivom Festival cvička združili tri prireditve: Teden cvička, študentsko Cvičkarijo in Pop-up wine festival. Prva dva dela sta zdaj pod streho, zadnji pa se bo odvil naslednji petek na Gradu Grm.

Festival je obogatila tudi knjiga o zgodovini cvička skozi oči dr. Staneta Grande in Dunje Mušič. Njuna zapisa odpirata nove dimenzije razvoja imena in okusov dolenjskega posebneža, cvička PTP, ki je v Sloveniji zakonsko zaščiten od leta 2000, kar je pomemben mejnik v razvoju vinogradništva in vinorodnega okoliša Dolenjska.

Glede na spremenjene podnebne razmere in želje potrošnikov se spremembe dogajajo tudi v tehnologiji pridelave in oblikovanju cvička, o čemer je na akademiji govoril vinogradnik Jernej Martinčič, svetovalec za vinogradništvo na novomeški izpostavi Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Tako po besedah Martinčiča tudi tradicionalna pridelava zahteva razvoj in nadgradnjo, sodobnejše ravnanje tako v vinogradu kot v kleti. V zadnjem času vinogradniki na terenu testirajo različne vinogradniške prakse obdelave tal, ki izboljšujejo absorpcijo vode in sposobnost zadrževanja vode v tleh ter omogočajo manjšo rabo herbicidov. »Z vpeljavo sodobnega vinogradniško-vinarskega znanja lahko prispevamo k napredku pri posodobitvi stila vina in tako pridelamo obstojnejši cviček z več svežine, boljšo sadnostjo in pitnostjo. Da bi ga lahko spili več in bi bolj teknil,« meni Martinčič. Glede na izzive, ki jih postavljajo narava in država, vinogradnikom, ki še vztrajajo, ni lahko. Zato si zaslužijo svoj praznik.