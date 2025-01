Aleksander, Dejan in Mitja umrli v jami, vlada petek razglasila za dan žalovanja

Vlada je na dopisni seji na pobudo premierja Roberta Goloba petek razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve tragične nesreče v Premogovniku Velenje, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Vlada poziva vse organizatorje kulturnih in drugih prireditev, da vsebino prilagodijo dnevu žalovanja.

Rudar Dejan Črep. FOTO: Osebni Arhiv

Zastave na poslopjih državnih ustanov bodo na dan žalovanje spuščene na pol droga.

V nesreči, ki se je v jami Preloge v Premogovniku Velenje zgodila v ponedeljek, so umrli trije rudarji. Zato se je vlada odločila, da razglasi petek, 24. januarja 2025, za dan žalovanja v spomin na žrtve te hude tragedije, so sporočili.

V jamo Preloge v Premogovniku Velenje je v ponedeljek zvečer vdrlo od 500 do 700 kubičnih metrov materiala, pri tem pa so bili zasuti trije rudarji. Potem ko so reševalci v torek našli prvega rudarja, ki nesreče ni preživel, so danes našli mrtva tudi druga dva pogrešana rudarja.

Strahovi so se uresničili: tudi tretji pogrešani rudar Mitja Stropnik je bil najden mrtev. FOTO: Osebni Arhiv

Petek je za dan žalovanja v Mestni občini Velenje že pred tem razglasil župan Peter Dermol. V znak spoštovanja in žalovanja bodo sicer vsi javni dogodki in prireditve v Velenju odpovedani do vključno sobote.

Poleg velenjske občine žaluje tudi Občina Šoštanj, saj sta dva izmed preminulih rudarjev njena občana. Župan Boris Goličnik je dan žalovanja razglasil za četrtek. V Šoštanju so sicer vse javne prireditve odpovedane do vključno nedelje.