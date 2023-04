40 mačk v Kopru rešili smrti: za njih so poskrbeli junaški gasilci (FOTO)

Nesreča, kot se prevečkrat zgodi, je znova udarila sirote. Štiridesetim mačjim samičkam in samčkom, ki že tako niso imeli srečnega življenja, so ognjeni zublji vzeli edini dom. Golo življenje so jim rešili junaški gasilci.

Lahko pomagamo! Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati društvu Mačja preja, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za društvo Mačja preja, sklicna številka 7260. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Bilo je predvčerajšnjim okoli pol desetih zvečer, ko so mimoidoči ob glavni cesti v koprskem naselju Triban opazili, da gori streha hale. Poklicali so gasilce, ti pa so nemudoma prišli. Vdrli so v notranjost in začeli reševati na smrt prestrašene kosmatince. Triindvajset gasilcev se je podalo v prostore zavetišča. Štirideset mačk so zunaj izolirali, nekatere zaprli v transporterje, druge namestili v prazne zabojnike pred halo. Med njimi so bile tudi zelo stare in bolne. A vse so bile na varnem. Uspelo jim jih je rešiti, še preden bi jih pogoltnil ogenj, bili so celo tako hitri, da se niso preveč nadihale dima. Le enemu kosmatincu se je zlomil zobek in poškodovala tačka.

Trajalo štiri ure

Vodja gasilcev Jan Brodar nam je povedal, da je intervencija trajala štiri ure, sodelovalo je 23 gasilcev Gasilske brigade Koper in člani Prostovoljnega gasilskega društva Pobegi-Čežarji. »Zavarovali smo lokacijo. Vsi dostopi do objekta so bili zaklenjeni z obešankami ali podobno, zato smo s tehničnimi posegi zagotovili dostop do objekta ter začeli gasiti notranjost in ostrešje. Iz objekta je bilo najprej rešenih okoli 40 mačk, predane so bile v oskrbo društvu Mačja preja.«

Melita Anita Vodišek kaže razdejanje, ki ga je povzročil ogenj. FOTO: Moni Černe

Hvaležnost gasilcem, prostovoljcem in prostovoljkam pa tistim, ki so poklicali na pomoč, je neizmerna. Članica Obalnega društva proti mučenju živali Nadja Kananović je bila ena tistih, ki v noči na torek niso spali, ker so pomagali vse do jutra. Potem je v svojo oskrbo odpeljala številne bolne muce. »Samo da so žive, potem je vse poplačano,« nam pove Nadja.

»Pogorelo je približno 80 kvadratnih metrov ostrešja, uničena je tudi notranjost objekta. Objekt smo prisilno prezračili ter pregledali s termo kamero, ta ni kazala odstopanj. Intervencijo smo zaključili ob pol dveh ponoči,« je sklenil poveljnik. »Vzrok požara je bila očitno peč, s pomočjo katere grejemo prostor. Verjetno je, da so miši zgrizle inštalacijo,« razmišlja ustanoviteljica društva in zavetišča za živali Mačja preja, predsednica Melita Anita Vodišek. Sedem rešenih je v paniki zbežalo. Melito oblijejo solze nemoči. Med našim pogovorom prostovoljka Ilaria potrpežljivo prebira, kaj se še da rešiti.

Vse kaže, da je peč izvor požara. FOTO: Moni Černe

Kako zelo žalostna deseta obletnica malega društva z velikim srcem za muce in druge živali, ki jo zaznamujejo prav ta mesec. In zdaj, ko je sezona neželenih mladičev, ki jih nekateri brez vesti odvržejo kot smeti. Vsako leto društvo najde dom kakšnim sto kosmatincem, do zdaj so za več kot tisoč našli ljubeče skrbnike. Namesto radosti, da so naredili vse, kar so zmogli, da je ta svet vsaj malce boljši, in da so obstali brez občinske pomoči, pa so ostali brez prostora. Preživijo z donacijami, ki pa jih je premalo, da bi vse nahranili. Zato Melita in štiri prostovoljke plačujejo iz svojega žepa. Zemljišče in prostori so v lasti družine predsednice društva.

»Župan Aleš Bržan za reševanje navedene problematike nima veliko posluha, čeprav opravljamo delo občine,« pove ustanoviteljica društva, a nikogar ne obsoja. Da nimajo nikakršne podpore občine, nam je potožilo tudi nekaj drugih istrskih društev za zaščito živali. Občinsko zavetišče za živali v Sv. Antonu ima v oskrbi manj mačk kot Mačja preja. Tam je 27 mačkonov, medtem ko jih je v Mačji preji kar 40, izvemo.

»Od leta 2021 do danes nam je koprska občina donirala 1500 evrov,« navaja sogovornica in še doda, da občinsko zavetišče v upravljanju Marjetice Koper financirajo kar štiri občine, poleg koprske še ankaranska, izolska in piranska. Prejemajo tudi donacije in imajo sedem zaposlenih. O tem smo povprašali občinarje, pa tudi, ali bodo brezdomnim živalim priskočili na pomoč. Iz kabineta župana so odgovorili: »Mestna občina Koper skupaj s preostalimi tremi občinami že zdaj skrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali, in sicer prek obalnega zavetišča, kjer obravnavajo več kot 500 živali na leto.« Pojasnili so še, da so lani za sofinanciranje izvajanja javne službe občinskemu zavetišču namenili 106.127 evrov.

Gasilci so se spet izkazali. FOTO: GB Koper

Iz občinskega zavetišča so po požaru poklicali in Mačji preji ponudili dom za največ deset muc, a pod določenim pogojem, čeprav imajo menda tam dovolj prostora za vse.

»Za obnovo zavetišča in strehe potrebujemo približno dvajset tisoč evrov, pridne roke mojstrov ali gradbeni material. Zaradi varnosti bodo peč zamenjale klime. V tem trenutku si želimo, da bi muce in mačkoni, 25 jih je za posvojitev, našle ljubeče skrbnike. Vseh barv, velikosti in starosti so, zdrave, ljubke, čipirane in sterilizirane oziroma kastrirane. Če lahko kakšnemu kosmatincu, ki vam bo vrnil ljubezen in hvaležnost, ponudite dom, bomo izjemno hvaležni,« pa poziva Melita Anita Vodišek.

Vse je uničeno. FOTO: GB Koper