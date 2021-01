Karl Erjavec je danes spisal končno besedilo konstruktivne nezaupnice, ki šteje 11 strani, in ga poslal prvakom Koalicije ustavnega loka. V petek dopoldne ga bo predstavil svojim poslancem, od katerih še pričakuje glasove. Ti so namreč pred podpisom želeli videti njeno vsebino. Nezaupnica bo po načrtih vložena ob 13. uri, ko bodo podrobneje predstavili svoje razloge za njeno vložitev in program.



»Povem lahko, da 39 podpisov že imam v blagajni stranke DeSUS. Upam, da kdo ne bo vanjo vlomil,« je izjavil prvak Desusa v v pogovorni oddaji Tarča in dodal, da se bo jutri znova sestal s svojimi poslanci in da bodo skupaj prebrali dokument konstruktivne nezaupnice, čigar avtor je on sam, pri tem pa po njegovem ne bo problemov, če bo izražena želja po spremembi dikcije. Kot je bilo pojasnjeno so v torek poslanci Desusa soglašali s tem, da bodo prispevali podpise pod konstruktivno nezaupnico, poslanec Branko Simonovič pa je izrazil željo, da pregleda gradivo, ker ne želi podpisati nečesa, česar ne bi prebral.



Ključni za dosego Erjavčevega cilja pa so poslanci SMC-ja, ki poudarjajo, da so v zadnjih dneh tarča hudih pritiskov. »Prihajajo razna vabila k določenim stikom, tudi s strani ljudi, ki jih ne umeščaš ne znotrja političnega prostora, da bi kamorkoli sodili oz. bili vključeni vanj, še manj pa da bi bili strankarsko opredeljeni. In potem posredujejo neko sporočilo, razumeš, da je zadaj neko sproočilo, kaj bi bilo dobro, da se naredi, včasih pa je dodan še kakšen obet, kakšne politične funkcije ....« je dejal poslanec SMC-ja Gregor Perič





