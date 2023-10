Črna na Koroškem: v sredo pričakujejo dodatno mehanizacijo za dela na vodotokih

V občini Črna na Koroškem v sredo pričakujejo šest dodatnih ekip za dela na vodotokih, je na seji občinskega sveta povedala županja občine Romana Lesjak. Upa, da bodo z deli pred zimo uspeli prispevati k varnosti vodotokov.

Pridobitev dodatnih ekip velik napredek

Glede tehnične pisarne v Črni pa je povedala, da se postopno tehnično opremlja in da bodo člani ekipe v roku tedna dni v pisarni, medtem ko so na terenu že prisotni. Ekipa tehnične pisarne bo sicer na voljo tudi drugim koroškim občinam in občanom.

Občina Črna je po avgustovski ujmi odprla poseben humanitarni račun, kjer še vedno zbira denarna sredstva za odpravo posledic poplav na javni infrastrukturi in za pomoč oškodovanim prebivalcem. Na podlagi danes sprejetega pravilnika in prejetih vlog bo občina del doniranih sredstev, in sicer v višini 135.000 evrov, razdelila oškodovanim občanom za odpravo posledic poplav in plazov.

Občina bo pravilnik objavila, nato pa bodo občani lahko oddali vloge in pridobili od 300 do 3000 evrov. Za obnovo občinske infrastrukture pa je občina doslej prejela okoli pol milijona evrov sredstev od pravnih oseb, ki so ta sredstva občini nakazale namensko, občina pa jih bo v skladu s tem tudi porabila.