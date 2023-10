Zbiralna akcija za družino, ki je v ujmi ostala brez hiše: Aleš doniral 100 tisočakov!

»Bravo, to je neverjetno! Za Oskarja smo zbrali že fenomenalnih 218.000 evrov, kar pomeni, da bodo lahko njegovi starši postavili nov dom in kmetijo, ki so ju izgubili v poplavah,« je nadvse vesel sporočil Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, ki je organiziralo zbiralno akcijo.

Deroča in narasla Savinja ter plaz sta avgusta na Ljubnem ob Savinji uničila novo hišo petčlanske mlade družine Zager, v kateri so živeli le tri tedne. Čez noč so ostali brez vsega, najbolj pa jih skrbi komaj šestmesečni Oskar, ki se je rodil s hudo redko boleznijo, zaradi katere mora biti priključen na aparat.

Nejc in Urška Zager sta svoje otroke pred smrtonosnim plazom rešila zadnji hip, skupaj z Nejčevimi starimi starši in bratom so zbežali iz hiše po hribu. Oskar mora biti priklopljen na aparat, prek katerega dobiva umetno hrano; življenje so mu rešili s helikopterjem, ki ga je pripeljal v bolnišnico na ustrezno zdravstveno oskrbo. Ko je mama Urška z Oskarjem zapustila bolnišnico, njihove hiše ni bilo več, ostale so samo ruševine.

Mali Oskar bo kmalu dobil nov dom. FOTO: Arhiv društva

Koncert za male borce Goran Karan, Otroški pevski zbor RTV SLO, Challe Salle, Zdravniški orkester Camerata Medica, Manca Špik, SoulGreg Artist & BigLights Band, New Swing Quartet in Primož Grašič Quartet. To so vrhunski glasbeniki, ki bodo 26. oktobra nastopili v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na velikem dobrodelnem koncertu Društva Viljem Julijan.

S pomočjo dobrih ljudi

Ker imata otroka z redko boleznijo, sta Zagerjeva za pomoč zaprosila Društvo Viljem Julijan, ki je za družino odprlo tekoči račun in zagnalo zbiralno akcijo. »Mali borec Oskar je v svojem kratkem življenju zaradi prirojene in življenjsko ogrožajoče redke bolezni prebavil prestal že tri zahtevne operacije. Poleg Oskarja sta brez doma ostala tudi šestletna sestrica Saša in sedemletni brat Aleš. Za uničeno in porušeno hišo bosta oče in mama od zavarovalnice prejela zgolj okrog 13.000 evrov, kar je pomenilo, da bosta lahko svojim trem otrokom zgradila nov dom samo s pomočjo dobrih ljudi,« poudarjajo v društvu.

»Oskar je najin najmlajši otrok in zaradi svojega težkega zdravstvenega stanja za preživetje potrebuje črpalko za umetno hrano, na katero mora biti priklopljen 18 ur na dan,« nam je zaupala mama. »Ko smo naslednje jutro po poplavah prišli do hiše, smo samo stali in nemo gledali. Prizor je bil grozljiv, plaz je našo hišo in druge kmetijske stavbe, ki so sestavljale našo kmetijo, zasul do višine petih metrov in jih povsem uničil. V hišo, ki sva jo za najine otroke ravno uredila v dom, sva bila vseljena samo tri tedne, Urška je v kuhinji le nekajkrat skuhala kosilo. Ko je z Oskarjem prišla nazaj iz bolnišnice, hiša ni več stala, bila je že porušena,« pa se uničenja z bolečino spominja Nejc.

»Slovenke in Slovenci smo ponovno pokazali, kako izjemno srčni in dobrodelni ljudje z veliko začetnico smo, saj smo pristopili z vsem srcem in zanje v zelo kratkem času zbrali neverjetno vsoto, s katero si bodo lahko postavili novo hišo in obnovili kmetijo,« so navdušeni v društvu. V Društvu Viljem Julijan so hvaležni vsem dobrim ljudem, ki ste za Oskarjevo družino prispevali donacijo, še posebno pa izjemnemu donatorju Alešu, ki je za družino sam prispeval neverjetnih 100.000 evrov. »Naša srca napolnjujeta neizmerno veselje in radost, da bo imela Oskarjeva družina ponovno dom,« so hvaležni v društvu.