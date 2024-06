Zlate palice smo si razdelili, odprto ostaja vprašanje nasledstva predmetov kulturne dediščine

Skoraj trinajst let po razpadu SFRJ se je poker njenih naslednic 2. junija 2004 vendarle dokopal do veljavnega krovnega akta o njenem nasledstvu. Za pet držav je bilo to pomembno še zlasti s simbolnega vidika, kot dokaz, da so bile pripravljene civilizirano pristopiti in rešiti pravne ter finančne probleme, povezane z razpadom skupne države. A glavna naloga, popolna in dokončna uresničitev v nekaterih ključnih točkah dokaj ohlapnega sporazuma, jih je šele čakala. Kronološki prikaz poti do sporazuma o nasledstvu med državami nekdanje SFRJ. Naslednice so se namreč že dotlej, ne da bi za to pot...