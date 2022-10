Z Bosejevimi čepki uživate v popolni tišini in odličnem zvoku

Bose je eden tistih proizvajalcev avdioopreme, od katerih kar nekako samumevno pričakuješ dober zvok, a te vseeno preseneti, kaj jim uspe stlačiti v tako majhne škatlice. Lep primer so brezžične slušalke quietcomfort earbuds 2, ki že pri prvem poslušanju navdušijo z odličnim zvokom in dušenjem šumov iz okolice.

Druga generacija

Gre za drugo generacijo v-ušesnih slušalk iz serije quietcomfort, ki se že vrsto let ponaša z enim najboljših sistemov za odstranjevanje hrupa iz okolice, kar še posebno velja za Bosejeve velike čezušesne slušalke. ANC oziroma acoustic noise cancelling ali akustično odstranjevanje hrupa je zanimiva tehnologija (drugi proizvajalci uporabljajo pridevnik aktivno namesto akustično), pri kateri mikrofončki, vgrajeni v slušalke, poslušajo zvoke iz okolice, ki jih obdela procesor, in skozi zvočnik v uho predvaja druge frekvence, ki izničijo hrup. Matematično in malo poenostavljeno bi to lahko ponazorili z računom minus ena plus ena je enako nič.

Lepo sedejo v uho. FOTO: Staš Ivanc

Tehnologija ANC je v zadnjih letih postala tako dovršena, oprema zanjo pa tako miniaturna, da jo vgrajujejo tudi v male v-ušesne slušalke. Ko prvič vtakneš Bosejeve slušalke z ANC v uho, te zna nenadna odsotnost vseh motečih šumov iz okolice kar malo zmotiti. In ker je ANC tako učinkovit, so proizvajalci poskrbeli tudi za to, da lahko slišimo določene zvoke iz okolice, kadar želimo. V praksi to deluje nekako tako, da slušalke dušijo hrup, ko pa nas nekdo ogovori, to prepoznajo kot govor in ga »spustijo« v uho. Pri Boseju lahko nastavljamo tako raven dušenja hrupa kot občutljivost sprejemanja zvoka iz okolice.

Bosejeve slušalkice to nalogo opravijo naravnost odlično. Vsakokrat, ko jih vtaknemo v ušesa, spustijo zvočni signal, s pomočjo katerega analizirajo obliko ušesnega kanala in prilagodijo ANC. Sliši se zelo znanstvenofantastično, a rezultati so odlični. Zvok prometa v mestu izgine, tišino pa zmoti samo res kaj glasnega. Odstranjevanje hrupa deluje tudi pri telefonskih klicih, saj nas bo klicatelj dobro slišal, tudi kadar smo v bolj hrupnem okolju.

Vrhunski zvok

Zvočniški enoti v slušalkah poskrbita za krasen zvok. Čeprav gre za miniaturne slušalke, ki jih vtaknemo v ušesni kanal, je zvočna slika jasna in široka, sam zvok pa zelo lepo uravnotežen: basi so bogati, a ne pretirani, srednji toni nevtralni, visoki toni pa prav tako ne silijo v ospredje. Tudi pri frekvenčno in dinamično zahtevnejših zvrsteh glasbe se lepo razloči posamezne inštrumente, seveda, če je tudi sam posnetek kakovosten.

Akustično odstranjevanje hrupa iz okolice je res izvrstno.

Če slušalke prek bluetootha povežemo z mobilno aplikacijo za pametne telefone Bose music, lahko še nastavljamo jakost ANC in si prilagodimo sam zvok z izenačevalnikom zvoka, a kar se tiče slednjega, sem ga pustil izklopljenega, saj je zvok najboljši brez zmanjševanja ali jačanja določenih frekvenčnih pasov. Slušalke poznata zvočna kodeka SBC in AAC, ki ju podpirajo mobilne naprave, nimajo pa podpore za visokoločljivostna formata aptX ali LDAC, prav tako ne predvajajo prostorskega zvoka, kakor to počno nekatere druge slušalke.

Dobra baterija

S polnilno škatlico. FOTO: Staš Ivanc

Baterija zdrži tja do šest ur, kar je sicer čisto solidno, a vseeno manj kot pri konkurenčnih Sonyjevih v-ušesnih slušalkah WF-1000XM4, ki zmorejo predvajati od osem do dvanajst ur glasbe, odvisno od tega, ali je ANC vklopljen ali ne. (Pri Bosejevih slušalkah ga sicer ne moremo popolnoma izklopiti, lahko pa nastavimo dušenje hrupa na minimum.) S polnilno škatlico imamo na voljo energije za skupno 24 ur poslušanja. Slušalke se v škatlici do konca napolnijo v eni uri, v 20 minutah pa dobijo dovolj energije za dve uri delovanja. Škatlica s slušalkami se napolni v treh urah, žal pa ne pozna brezžičnega polnjenja, ampak le prek usb kabla.

Udobno, a drago

Slušalke lepo sedejo v uho, če pa imamo kakšne težave, uporabimo priložene nadomestne silikonske vložke in obročke različnih velikosti za lepše prilagajanje ušesnemu kanalu in samemu uhlju. So tudi odporne proti potu in kapljicam po standardu IPX4, tako da jih lahko uporabljamo tudi med telovadbo ali na prostem. In cena? Ni ravno nizka: zanje je treba odšteti kak cent manj kot tristo evrov.