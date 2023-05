Supertanki prepogljivko huawei mate X3

Kitajski velikan kljub težavam z ameriško administracijo in prepovedi sodelovanja z ameriškimi podjetji še vedno izdeluje odlične pametne telefone. Prejšnji teden je tako tudi v Evropi predstavil novega paradnega konja svoje fotografske serije telefonov P60 pro, družbo pa mu je delal novi pametni telefon s prepogljivim zaslonom mate X3.

Nov pristop

Prednji zaslon je več kot dovolj velik za vsa opravila.

Huawei je z novim matom X3 ubral drugačno pot: doslej so imeli njegovi veliki prepogljivci z oznako mate Xs pregibni zaslon na zunanji strani, mate X3 pa ga ima na notranji (tako kot Samsungovi foldi), družbo pa mu dela še zaslon na prednji zunanji stranici. In novi mate X3 je prava tehnološka mojstrovina. Za začetek je lahek in tanek, česar doslej nismo mogli trditi za tovrstne telefone: tehta namreč le 239 gramov, kar je 24 gramov manj kot Samsungov galaxy fold 4, ko je razprt, pa v debelino meri samo 5,3 milimetra (cel milimeter manj kot aktualni fold). Poleg tega se zloži popolnoma simetrično in zložen v debelino meri le 11,8 mm. Fold 4 se ne zloži simetrično in je tako debel od 14,2 do 15,8 milimetra.

Huawei mate X3 je lahek in tanek, zloži pa se popolnoma simetrično.

Naphan z dobrotami

Trooka kamera je kombinacija novejših in starejših kamer. FOTO: Staš Ivanc

Kljub tankosti so vanj stlačili baterijo s kapaciteto 4800 mAh in trooko glavno kamero, ki se lahko pohvali s periskopskim telefoto objektivom s petkratno optično povečavo, pa še dve 8 MP selfie kameri, na vsakem zaslonu po eno. Krasita ga dva oled zaslona, pri čemer ima glavni notranji zaslon diagonalo 7,85 palca, zunanji pa po diagonali meri 6,4 palca. Oba zaslona sta torej večja od foldovih. Notri tiktaka »samo« Qualcommov procesor snapdragomn 8+ gen 1, ki sicer ni najmočnejši na trgu, a za to se lahko »zahvalimo« ZDA in njihovi blokadi, zaradi katere Huawei v svoje telefone me more vgrajevati najsodobnejših čipov s tehnologijo 5G.

Mate X3 je trenutno najtanjši prepogljivi telefon.

Mehanizem zapiranja in odpiranja po prvih vtisih deluje brezhibno, ohišje pa deluje čvrsto in zanesljivo. Poleg tega je še vodoodporen po standardu IPX8, kar naj bi pomenilo, da se lahko za pol ure potopi meter globoko. Tipkama za glasnost ob strani dela družbo tipka za vklop in izklop, ki služi tudi kot čitalnik prstnih odtisov, zvočnika pa sta postavljena zgoraj in spodaj.

Odlična kamera

Zumiranje z matom X3: 5x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Nabor kamer je znan že iz starejših huaweiev, in sicer imamo glavno širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, ultra širokokotno kamero s 13 MP, novost pa je periskopska telefoto kamera z 12 MP, ki jo poznamo že iz modela P40 pro. Glavna in telefoto kamera imata optični stabilizator slike, vse tri pa obvladajo samodejno ostrenje, pri čemer glavnemu zrklu pri ostrenju pomaga še laser. Fotografije so pričakovano odlične, čeprav seveda malce zaostajajo za Huaweijevimi prvaki, kakršna sta P60 pro in mate 50 pro. Tudi video je odličen, selfie kameri pa tudi povsem solidno opravita svojo nalogo, čeprav ne moremo govoriti o nekih presežkih. Krasno pa je to, da lahko glavno kamero v razprtem načinu, ko imamo pogled na zunanji zaslon, uporabimo kot selfie kamero.

Malenkosti ...

Glavni zaslon mata X3 se krasno obnese pri gledanju videovsebin, prebiranju spletnih strani in elektronske pošte, igranju iger ipd., medtem ko bomo prednji zaslon uporabljali za sprotna opravila, saj je popolnoma dovolj velik. Tudi baterija se dobro obnese, treba pa je upoštevati, da se z uporabo velikega zaslona njena dolgoživost opazno zmanjša. Kot ostali huaweii tudi mate X3 pozna hitro polnjenje, in sicer z močjo 66 W.

Odlična zaslona in dobra baterija s hitrim polnjenjem

Ena od redkih pripomb bi bila morda še nedodelana uporaba več oken hkrati na velikem zaslonu. Operacijski sistem nam omogoča uporabo le dveh polzaslonskih hkrati, medtem ko si lahko pri nekem drugem prepogljivcu enostavno nastavimo tudi tri okna. Verjetno bo koga zmotila odsotnost Googlovih storitev in aplikacij, a to se da enostavno zaobiti z aplikacijama Gspace in Gbox, s katerima pridemo do Googlove trgovine play. Edinole cena je divja: 2399 evrov.