Spijemo ga 11 litrov na leto

Izbira o zmernosti ali nezmernosti ter o pitju ali nepitju alkohola je osebna odločitev. Družba in okolje pa pitje spodbujata ali zavirata, poudarjajo organizatorji akcije 40 dni brez alkohola, ki poteka že šestnajstič, letos pod geslom Moja poteza, in spodbuja k solidarnosti do tistih, ki trpijo zaradi zlorabe alkohola ter njegove prisotnosti tako v prometu kot tudi pri posameznikovem zdravju in številnih družinah. 27 ljudi je umrlo v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkohol. 228 milijonov na leto znašajo zdravstveni in drugi stroški zaradi pitja. 32.000 odraslih prebivalcev Slovenije...