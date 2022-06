Če se nam zdi, da smo na vrtu izpostavljeni in na ogled postavljeni mimoidočim ali pa si preprosto želimo več zasebnosti: veliko načinov in rešitev obstaja, pač glede na to, kaj želimo doseči in tudi glede na velikost naše oaze, ki jo želimo skriti. Ograja, po možnosti lesena, je izbira številka ena. A če bi raje kaj zelenega? Pomagamo si z rastlinami, ki jih moramo seveda posaditi na strateška mesta. Žive meje, kot rečemo takim pregradam, uokvirjajo vrt, opravljajo vlogo zidov, ograj, niso le zaščita pred pogledi, temveč tudi pred vetrom, hrupom, prahom, obenem so tudi ozadje za solitarne ras...