Tetris je bil priljubljen, ker je povsem enostaven

Kultura je pač vedno zadnja v vrsti in prva, ki nastrada

RTV Slovenija je naznanila, da bo našo državo na Evroviziji prihodnje leto zastopala pevka Raiven. In takoj so se vsule kritike in komentarji, kako da so izbrali "svojega favorita", pri tem pa vsi pozabljajo, da so lanskoletni "izbranci" Joker Out osvojili Slovenijo in Evropo.