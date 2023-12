Kaj smo iskali v letu 2023?

Spletni iskalniki so v sodobnem svetu precej natančen kazalnik, kaj ljudi v resnici zanima. Ob koncu leta največji od njih – google – že tradicionalno pripravi lestvico najbolj iskanih besed. Slednje razvrstijo tudi v različne kategorije, opazne pa so tudi razlike med iskanji v posameznih državah. Letos sta očitno največ prahu dvignila najbolj gledana hollywoodska filma. Barbie in Oppenheimer sta se namreč znašla med najbolj guglanimi besedami. Filma, ki sta se zaradi fenomena znašla tudi pod skupnim vzdevkom Barbenheimer, sta podirala rekorde že v uvodnem vikendu, ko sta prispela v kinematografe, saj sta prvi konec tedna v blagajne skupno prinesla dobrih 237 milijonov ameriških dolarjev (na koncu sta zaslužila krepko čez milijardo), trenutno pa vodita tudi po številu nominacij za zlate globuse.

V Googlovem iskalniku se je velikokrat letos pojavila tudi glasbenica Shakira, ki se je na naslovnih novicah letos prvič pojavila že januarja, in sicer zaradi pesmi o nekdanjem partnerju Gerardu Piqueju. Slednja je podrla rekorde ogledov na portalu youtube v Latinski Ameriki. Ponovno pa se je v soju žarometov znašla v drugi polovici leta, ko so jo v Španiji obtožili davčne goljufije, kar se je končalo z zunajsodno poravnavo v višini 7,5 milijona evrov.

Tudi letos, kot vsako leto, je bilo med zvezdniki kar nekaj smrti, zato ne preseneča dejstvo, da smo imena pokojnikov nato tudi množično iskali. Nostalgija pač naredi svoje. Prvi na seznamu najbolj iskanih letos umrlih slavnih osebnosti je bil igralec iz TV-serije Prijatelji (Friends) Matthew Perry, ki je umrl oktobra, star 54 let, za njim pa so se uvrstila še druga letos preminula zvezdniška imena, kot so pevki Tina Turner in Sinead O'Connor ter komedijant Paul O'Grady. Zaradi smrti se je med najbolj iskanimi glasbenimi zasedbami na svetu znašla tudi skupina Smash Mouth, saj je septembra umrl njihov frontman, 56-letni Steve Harwell.

Kaj oziroma koga pa smo letos na spletu najbolj iskali v Sloveniji? Tudi pri nas je (žal) na prvem mestu letos umrli zvezdnik, in sicer legendarni radijski voditelj Sašo Hribar, na drugem mestu BestFM, radijska postaja, ki vrti balkansko glasbo, za njo Tina Gaber, partnerica predsednika vlade Roberta Goloba, sledi pa ji že prej omenjena pokojna pevka Tina Turner.

Kljub spletu prebivalce Slovenije očitno še vedno zanimajo tudi knjige, a ne ravno visoka literatura, temveč popularne avtobiografije (oziroma osebne izpovedi) in tako imenovane nasvetne knjige, saj so pri vrhu knjižni artikli Nine Osenar, Klemna Selakoviča in Martina Goloba.

Pogled na najbolj iskana vprašanja, ki se začnejo z večnim »Kako?«, pa razkriva, da nas je v letu 2023 v Sloveniji najbolj zanimalo, kako preveriti veljavnost vinjete, kako je padlo drevo, kako diha ligenj, kako porabiti beljake in kako znižati pritisk. Kaj to pove o prebivalcih naše države in ali smo bili zadovoljni z odgovori, pa prepuščamo osebni interpretaciji – kdo ve, morda ste bili med iskalci na dotična vprašanja tudi nekateri bralci teh vrstic.