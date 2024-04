Severina objavila posnetek z nastopa v Sloveniji, ki vas bo ganil (VIDEO)

Severina je v petek nastopila na koncertu ob dogodku Jürjevo v kraju Sveti Jurij ob Ščavnici in delila del vzdušja. Sredi nastopa je stopila z odra med občinstvo in med drugim fantu, ki je sedel v prvi vrsti, podpisala mavec na roko. Pela je pesem Gardelin in ob tem vse v prvi vrsti objemala.

Mnoge pevkine sledilce je ta videoposnetek navdušil, saj je pokazala svojo nežno plat in si vzela čas tudi za svoje oboževalce.

»Koliko ljubezni, nihče se tako ne objema«, »To je tisti stik z občinstvom, ki ga mnogi nimajo. Čestitke za to ljubezen in energijo«, »Kakšna je to boginja, vse jih objema«, »Kako veliko ljubezni nosiš v sebi«, »Ena sama ljubezen te je«, so le nekateri od številnih komentarjev.

S koncerta je objavila dva posnetka, ki si ju lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Severina je pred dnevi praznovala svoj 52. rojstni dan, svoj praznik pa je obeležila z razkošno zabavo, ki se jo je udeležil tudi njen sin.