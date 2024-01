Vpliv Taylor Swift sega do prestižnih univerz. O njej predavajo ugledni profesorji

Ne glede na številne rekorde, ki jih podira iz leta v leto, pa mnogi (tako poslušalci kot tudi kritiki) ne morejo sprejeti njenega fenomena. Zakaj prav ona, ko je pa tako »povprečna«, je mnenje, ki se nemalokrat pojavlja v komentarjih pod članki o njenih dosežkih in na družbenih omrežjih.

O okusih ne gre razpravljati, a vpliv Taylor Swift je segel celo do prestižnih univerz, na katerih o njej predavajo ugledni profesorji. In tudi slednji poskušajo analizirati in razumeti kontekst njene moči. Pevka namreč ni prevzela zgolj glasbenega sveta, temveč se je pridružila elitni skupini vplivnežev, ki so bili izbrani za osebnost leta spoštovane revije Time. Slednja jo je v svoji zadnji lanski številki ovekovečila na naslovnici, kot izbranka pa nadaljuje pot kroga zgodovinsko pomembnih aktualnežev, kot so nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, švedska okoljevarstvenica Greta Thunberg in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Med drugim je postala osebnost leta prestižne revije Time. FOTO: Time/Reuters

Kaj je torej tako posebnega na Taylor Swift, da pri svojih rosnih 34 letih niza uspehe, ki presegajo marsikatere njene predhodnike in predhodnice? Sodelovanja z njo se ne brani tako rekoč nihče. Če te povabi Taylor Swift, se enostavno odzoveš in pritečeš. Četudi si Mick Jagger (80). Da, celo pevec Stonesov povabila mlade pevke ni zavrnil, temveč ji je na sporočilo odpisal »moram razmisliti, kaj bom oblekel«. Taylor sicer do zadnjega ni verjela, da se bo res prikazal, a nato sta pred razprodano dvorano v Nashvillu skupaj odpela brezčasno Satisfaction. Imejmo v mislih, da gre za istega Micka, ki ni želel sodelovati s precej bolj legendarno country pevko Dolly Parton (77), ki je pred kratkim izdala rockovski album in je v intervjujih javno večkrat poudarila, da je posneti duet z Jaggerjem njena velika neizpolnjena želja. A Dolly se, kljub svoji priljubljenosti in poslušalkam, ki jih štejemo že v več generacijah (od vnukinj do babic), ne more kosati s prodajno mrzlico Taylor Swift.

Bi lahko ob vseh lanskih uspehih še vedno trdili, da je Taylor Swift, ki je mimogrede tudi milijarderka, povprečna?

Povpraševanje po vstopnicah za koncerte slednje je namreč tako veliko, da se je sesul ticketmaster, spletni portal za prodajo. Ob neki drugi priložnosti lani pa je podrla rekord po številu vstopnic, ki jih je kateri koli izvajalec prodal v enem dnevu, in sicer kar 2,4 milijona, v Seattlu pa so njeni koncerti zaradi poskakovanja swiftiejev (kot označujemo njene poslušalce) povzročili celo seizmološko aktivnost, primerljivo s potresom magnitude 2,3. Taylor je lani postala tudi prva izvajalka v zgodovini platforme za pretočno predvajanje glasbe spotify, ki je dosegla mejnik 100 milijonov poslušalcev na mesec. In tako naprej in tako naprej ... Bi lahko ob vseh naštetih uspehih še vedno trdili, da je Taylor Swift, ki je mimogrede tudi milijarderka, povprečna? Težko. In kot kaže, bo njeno tudi leto 2024, ko bo s svojo (spet rekordno) turnejo Eras končno prispela tudi v Evropo. Tako da se boste lahko o njeni »povprečnosti« prepričali v živo.