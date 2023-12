Po črnem petku se nam bližajo še prednovoletni prazniki in z njimi predbožični nakupi, torej prihaja čas, ko bomo ponovno na široko odprli denarnice, izpraznili bančne kartice ter padli v potrošniško jamo brez dna. Šoping je odvisniški predvsem zaradi iluzije izbire in izkušnje, ki nam daje občutek omamljenosti ter zapolni naše instant potrebe. A že ko stopimo skozi domača vrata in komaj prinesemo vse napolnjene vreče, nam omenjeni občutek začne popuščati in znova se znajdemo sami v svoji praznini. Obleke, ki smo jih kupili, v domačem ogledalu oziroma v domačem okolju pač niso videti tako kul ...