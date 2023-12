Kultura je pač vedno zadnja v vrsti in prva, ki nastrada

Se je že začelo. In spet nam ni prav. V kuhinji je vroče in vsak, ki ima pet minut, ima svoje mnenje. RTV Slovenija je v torek naznanila, da bo našo državo na Evroviziji prihodnje leto zastopala pevka Raiven. Kot so povedali na novinarski konferenci, so jo izbrali med več kot sto glasbeniki in glasbenicami, ki so se prijavili na razpis. Marsikomu, ki ni bil izbran, se očitno zdi, da se mu je zgodila krivica. Pričakovano.

Nevoščljivost kot nacionalni šport

Zavist in nevoščljivost sta v Sloveniji eden od najbolj priljubljenih športov. Tako smo lahko že takoj po objavi novice na družbenih omrežjih brali o tem, kako nacionalka »nateguje narod« in kako so spet izbrali »svojega favorita«, ki da ga ni izbralo ljudstvo, temveč »televizijska elita«. Na kupu torej kup teorij zarot, ki bodo v prihodnjih tednih in mesecih rasle kot gobe po dežju. Ob tem pa kakopak nihče od najglasnejših komentatorjev, med katerimi so tudi znani glasbeniki, ki jih očitno prav nič ni sram, da o kolegih javno pišejo tovrstne nizkotne komentarje, ne pomisli, da so tudi zadnje predstavnike Slovenije na Evroviziji izbrali ertevejevci. Slednji sicer na Eurosongu niso zmagali, lahko pa rečemo, da so do zdaj Evrovizijo najbolje izkoristili za promocijo svoje blagovne znamke. Slovenska pop rock skupina Joker Out namreč nenehno nastopa po vseh koncih Evrope, nemalo njihovih nastopov je tudi razprodanih. Pred kratkim so objavili novico, da bodo prihodnje leto med nastopajočimi na glavnem odru največjega evropskega festivala Sziget.

Veliki uspeh Joker Out

Gospe in gospodje na nacionalki, ki se ukvarjajo z Emo oziroma Evrovizijo, torej o glasbi le nekaj vedo, saj so prej omenjeni bend izstrelili med zvezde. In to tako visoko, da je pred kratkim celo razprodal ljubljanske Stožice. Ali nam je njihova glasba všeč ali ne, je stvar okusa, in o tem lahko razpravljamo. Težko pa zanikamo nizanje (komercialnih) uspehov. Zakaj ne bi dali torej te možnosti tudi Raiven? Ne pozabimo, da se vsa ta gnojnica, ki jo nekateri njeni glasbeni »kolegi« zdaj zlivajo po njej, nabira, še preden je sploh kateri koli zlobni jezik slišal pesem, s katero nas bo zastopala, kaj šele videl nastop.

Raiven se bo maja 2024 predstavila evrovizijskemu občinstvu. FOTO: Tjaša Barbo

Pevka bo Slovenijo zastopala med 7. in 11. majem, in sicer v švedskem mestu Malmö. Raiven se je za nastop na Evroviziji v preteklosti sicer res že neuspešno potegovala, a nekateri glasbeniki potrebujejo čas, da dozorijo. Zakaj ne bi Raiven torej dali možnosti, da se dokaže, pokaže, kaj zna, potem pa bomo lahko spet kritični, metali polena pod noge in kričali, kako bi mi vse to bolje naredili, a nas ne spustijo zraven, ker je vse skupaj tako ali tako »ena velika kuhna«.

Precej hecno je, da imamo do športnikov in njihovih (ne)uspehov povsem drugačen odnos kot do glasbenikov. Kultura je pač vedno zadnja v vrsti in prva, ki nastrada. Tako ali drugače.