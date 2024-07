Roglič podprl mlade ase

Na mladih svet stoji. Sliši se obrabljeno, a še kako drži. Predvsem pa si mladi zaslužijo priložnost. Prav to so storili v kolesarskem klubu Adria Mobil. V času, ko se ta veliki fantje, tudi naša dva asa Tadej Pogačar in Primož Roglič, borijo za zmago na dirki po Franciji, so Dolenjci doma na rodni grudi pripravili že šesto dirko za otroke. Na 6. Kids Tour of Slovenia, ki se je s cestno dirko končal v nedeljo v Šentjerneju, je nastopilo 361 kolesark in kolesarjev iz 48 klubov in 16 držav. Mednarodna udeležba je bila bogata: ob 224 mladih kolesarkah in kolesarjih iz Slovenije, jih je bilo 29 iz Avstrije, 23 iz Češke, 21 iz Hrvaške, 19 iz Madžarske, 17 iz Srbije, 10 iz Bolgarije, 9 iz Italije, dva iz Nemčije in po eden iz Španije, Norveške, Poljske, Rusije, Turčije, Ukrajine in ZDA. Pri tem je organizatorjem uspelo, da so pripravili dirke za tiste, ki so sploh prvič sedli na kolo, teh je bilo kar 98! Merili so se v starostnih kategorijah U13, U15 in U17, tako v dekliški kot fantovski ekipi.

Dekleta navdušila

Zbrani na Bazi 20, tudi tod mimo jih je vodila pot. FOTO: Primož Hren

V konkurenci U13 sta se najbolj izkazala Julija Slapšak (KD Knežjega Mesta Celje) in Poljak Wojciech Jankowiak, v konkurenci U14 sta slavila Živa Bohar (Perutnina Ptuj) in Tim Olenik (Meblojogi Mlinotest Pro-Concrete), v U15 sta slavila Maša Žalig (KK Tropovci) in Avstrijec Marc Hierschläger, v U17 pa sta bila najhitrejša v skupnem seštevku Eva Terpin (Rajd Ljubljana) in Vanja Žibert Kuntarič (Pogi Team UAE Generali). »Za izjemno dobro organizacijo smo prejeli vrsto pohval in čestitk, kar nas veseli in hkrati zavezuje, da tudi prihodnje leto zadevo speljemo vsaj na takšni ravni, kot smo jo letos. Na svidenje na 7. Kids Tour of Slovenia prihodnje leto,« so povedali v KK Adria Mobil, kjer so veseli, ker je projekt vnovič podprla Fundacija Primoža Rogliča.

Leta 2012 so mu dali priložnost

To so tisti najmlajši, ki so v Šentjerneju prvič tekmovali. FOTO: Primož Hren

Da je tak as podprl mlade in to dirko, ni presenečenje. Prav Dolenjci so bili jeseni 2012 tisti, ki so verjeli v Primoža Rogliča, ki je po slovesu od smučarskih skokov želel kolesariti. Priložnost je dobil prav v Adrii Mobilu, kjer sta vanj verjela sedanji direktor kluba Bogdan Fink in tedanji trener Milan Eržen; dali so mu kolo, opremo, nekaj štipendije in priložnost. Da sta Fink in Eržen vedela, da bi iz tega fanta lahko nekaj bilo, pa jima je prvi pokazal dr. Radoje Milić, specialist športne medicine in fiziolog, ki se je sredi osemdesetih iz Beograda preselil v Novo mesto. Dr. Milić je skupaj s sodelavcem Samom Rautarjem v laboratoriju za fiziologijo na fakulteti za šport v Ljubljani prvi testiral Rogliča.