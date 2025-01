Raper Nipke skočil v narodnozabavne vode

Raper Nipke je nedavno razburkal slovensko glasbeno sceno, ko je luč sveta ugledala njegova nova skladba z naslovom Dravelski venček. Nekateri so prepričani, da je poskrbel za nov podžanr. »Gre za glasbeni eksperiment, ko se tradicija sreča s sodobnostjo, ali po domače – raper je sestavil narodnozabavni ansambel. Dravelski venček je unikatna fuzija,« je Nipke opisal svoj novi glasbeni podvig, za katerega je ustvaril tudi zabaven videospot.

Nipke se je skladbe Dravelski venček lotil precej drugače. Ustvarili so zabaven videospot. FOTO: osebni arhiv

Besedilo za skladbo je napisal sam, avtor glasbe je Damjan Jović, harmoniko je zaigral Blaž Jenkole iz Fehtarjev, med spremljevalnimi vokali so tudi Avsenikovi Aleš Jurman, Luka Sešek in Tommy Budin. Slednji je zaigral tudi na več inštrumentov, in sicer na kitaro, klarinet, trobento in harmoniko. Nipke zdaj radovedno čaka na odziv poslušalcev, kako se bo skladba prijela in, seveda, ali bo v resnici zaživel tudi nov glasbeni podžanr, kot ga označujejo in katerega ustvarjalec je sam.