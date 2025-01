Raba zaimkov vse in vso

Se že vso leto veselite prihoda pomladi? Ali vam kidanje snega na dovozu pokvari vse jutro?

V zgornjih primerih sem se malce poigrala z rabo zaimkov vso/vse. Menite, da sem ju uporabila pravilno? Odgovor se skriva v današnji jezikovni svetovalnici. Vabljeni k branju!

Poglejmo si najprej pravilen sklanjatveni vzorec za samostalnike srednjega spola.

SKLON OBLIKA

imenovalnik vse (leto)

rodilnik vsega (leta)

dajalnik vsemu (letu)

tožilnik vse (leto)

mestnik o vsem (letu)

orodnik z vsem (letom)

Kot vidimo, se pred imenovalnikom in tožilnikom samostalnikov srednjega spola uporablja zgolj zaimek vse.

Tako imamo še: vse jutro (in ne vso jutro), vse življenje (in ne vso življenje), vse poletje (in ne vso poletje), vse mleko (in ne vso mleko), vse blago (in ne vso blago).

Zaimek vso pa lahko brez slabe vesti uporabljamo pred samostalniki ženskega spola.

Poglejmo si nekaj primerov.

Vso steno je pobarval vijolično. Z vso močjo je udaril snežaka. Vso noč si je brisal nos.

Zapomnite si: bistveno je, da ugotovimo, katerega spola je samostalnik, ki ga želimo uporabiti.

Zdaj pa je čas, da preverite svoje znanje. Pred vami je kratek test. Katera možnost je pravilna?

1. Kokoški je izpadlo vso/vse perje.

2. Boško je kričal na vso/vse grlo.

3. Pijača mu je vzela vso/vse razsodnost.

4. Pes je iz gozda pregnal vso/vse divjad.

5. Minilo jo je vso/vse veselje.

Če naletite na kakšen trd oreh v zvezi z rabo jezika, nam pišite na lektura@slovenskenovice.si.