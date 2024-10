Posmrtne ostanke Jožefa Klekla prenesli v Črenšovce

Minuli vikend je v večjem delu Prekmurja minil v znamenju velikega narodnega buditelja. 13. oktobra je minilo 150 let od rojstva Jožefa Klekla st. in v počastitev tega jubileja je občina Črenšovci letošnje leto razglasila za Kleklovo leto. Vse od januarja so potekale številne kulturne prireditve, zlasti slovesno pa je bilo minuli konec tedna, ko je bil vrhunec Kleklovega leta. V petek popoldne so posmrtne ostanke Jožefa Klekla st. prinesli v cerkev sv. Nikolaja, kjer so lahko verniki ob njih molili. V soboto zjutraj je bila v cerkvi maša, po njej je žalni sprevod krenil proti Črenšovcem, v nedeljo pa so ga pokopali v črenšovski cerkvi.

Jožef Klekl st. se je rodil 13. oktobra 1874. FOTO: Wikimedia Commons, javna domena

"Prav na rojstni dan gorečega duhovnika in narodnega buditelja smo njegovo zemeljsko telo pokopali v kripto fatimske kapele v župnijski cerkvi v Črenšovcih. Danes ne delamo zgodovine, ampak jo popravljamo. Iz Murske sobote smo v Črenšovce vrnili posmrtne dele telesa moža, ki je na začetku prejšnjega stoletja s sodelavci sestavljal in oblikoval versko in slovensko narodnostno podobo Prekmurja," je med drugim dejal soboški škof Peter Štumpf, ki je spomnil, kako je Klekl v župnijski cerkvi, kjer zdaj leži njegova krsta, desetletja vsak dan ure in ure molil. »Zase, za duhovnike, redovnike, redovnice, misijonarje, družine, mlade in vse ljudstvo,« je naštel Štumpf, ki je rojaku izrekel posebno dobrodošlico. »Zelo smo vas veseli, pomenite nam velik in milosten dar od Boga. In hvala, ker ste se vrnili." Prosil ga je, naj v nebesih bdi nad nami. »Bog plati,« je sklenil Štumpf v domačem narečju.

Danes ne delamo zgodovine, ampak jo popravljamo, je dejal soboški škof Peter Štumpf. FOTO: Oste Bakal

Jožef Klekl st. se je rodil 13. oktobra 1874 na Krajni v župniji Tišina. Bil je duhovnik, politik, pisatelj, založnik, urednik in narodni buditelj. "Naša domača hiša, kjer sem se bil rodil, je bila vedno slovenska, in doma, v tej rod­ni hiši, se je z menoj vred rodil tudi slovenski duh, zavest, ponos slovenstva," je govoril Klekl.

V sombotelskem bogoslovju je bil med letoma 1893 in 1897, ko ga je sombotelski škof posvetil v duhovnika. Klekl je kot kaplan in župnik deloval po župnijah med letoma 1897 in 1910, najprej v domači župniji na Tišini, kjer je razvil svoj program, in sicer delati za vero in narodne pravice prekmurskih Slovencev, zatem v Incédu na Gradiščanskem in v Črenšovcih, kot župnik je deloval pri Sv. Sebeščanu v Pečarovcih. Tam je zaradi bolezni (»Zgubil sem popolnoma zdravje.«) zaprosil za upokojitev; leta 1910 se je upokojil in se naselil v Črenšovcih, kjer je nadaljeval svoje poslanstvo in bival do smrti. Umrl je 30. maja 1948 v Murski Soboti. Zdaj je Klekl prišel v svoje ljubljene Črenšovce in ne bo več odšel!