Ste vedeli, česa se najbolj boji ta slovenski pevec?

Pevec skupine Calypso Domen Kuralt je znan po energičnih nastopih na odrih, za katere potrebuje veliko kondicije. Te pa največ dobi v hribih. Kot otroku mu tovrstne dejavnosti niso bile všeč, po dvajsetem letu pa je čedalje pogosteje začel zahajati na okoliške hribe. »Resno planinariti sem začel, ko sem spoznal partnerico Tjašo, ki se ukvarja tudi s promocijo slovenskega turizma. Z veseljem ji pomagam, pogosto snemava tudi vloge za televizijske postaje,« pove.

S partnerico Tjašo FOTO: osebni arhiv

V hribe ne hodi zaradi rezultatov ali osebnih rekordov, temveč se tam sprošča. »Prisegam na to, da je treba poslušati svoje telo in ne pretiravati. Zavedam pa se, da je vsakodnevno gibanje potrebno, in če se le da, vsak dan skočim na bližnji hrib,« pravi. Doslej je bil trikrat na najvišjem hribu Karavank Stolu, njegov najdaljši pohod pa je potekal z Ljubelja do planine Prevala, Roblekovega doma in naprej na Begunjščico. Na Triglavu še ni bil in je ta njegova velika želja. »Se pa zelo bojim višine,« prizna in doda, da se kljub temu hribom ne želi odpovedati. Najbolj je navdušen nad Veliko planino, zelo rad obiskuje tudi Posočje.

Domen je član zabavljaške glasbene skupine Calypso. FOTO: osebni arhiv

V hribe se podaja spomladi, poleti in jeseni. Pozimi ga ne zvabijo, čeprav so zasneženi vrhovi zelo mamljivi. »Na splošno se izogibam zimskim aktivnostim na mrzlem zraku, ne le hribom, saj menim, da mrzel zrak škoduje mojemu glasu, ki ga nujno potrebujem za delo oziroma nastope. Zato denimo v hribih tudi nikoli ne počitnikujem, sploh ne pozimi, raje imam morje,« pravi glasbenik.

Vsakdo najde hrib zase

Trening za Triglav FOTO: osebni arhiv

Doslej je hribe obiskoval sam in s partnerico, zdaj pa se bo še včlanil v planinsko društvo. »Če je zraven še dobra družba, je vse skupaj še toliko bolj veselo in prijetneje,« meni Domen, ki se v hribe vedno poda odgovorno. »Rad obiskujem varne in nezahtevne poti, nikoli pa me niso privlačili zahtevni podvigi, kaj šele plezanje po skalah in podobno. Vsak mora vedeti zase in se zavedati stvari, ki gredo zraven. Urejenost naših hribov je po mojih izkušnjah in mnenju zadovoljiva, izbira zahtevnosti je tudi velika, tako da lahko vsak zase najde primeren hrib,« meni. K aktivnostim spodbuja tudi oboževalce skupine Calypso. »Na družbenih omrežjih večkrat pozivam in spodbujam k vsakodnevnemu gibanju, športu, hoji v naravi, saj je takšno početje nedvomno dobra naložba za starost,« je prepričan.