Od 4 prodanih vstopnic do razprodanih Križank

Hamo & Tribute 2 Love je štiričlanska ljubljanska blues-rock skupina, ki jo sestavljajo vokalist in kitarist Matevž Šalehar - Hamo, bobnar Martin Janežič - Buco, basist Uroš Škerl Kramberger in kitarist Peter Dekleva. Leto je skupina začela z velikim razprodanim koncertom v Cvetličarni, zaključila pa ga bo v akustičnih nebesih, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Kaj pripravljajo, mi je razkril njihov frontman Hamo. Ob srečanju v centru Ljubljane ga najprej vprašam, kako preživlja te dni. »S hladno pijačo v senci,« odgovori v smehu. »Trenutno smo v sklepni fazi festivalskega poletja. Odigrali smo Pivo in cvetje, pa Castle festival, gremo pa še v Kobarid in Zagorje, potem pa samo še senca in hladna pijača.«

Moped ugasne glavo

Ko se usedeva na vrtu lokala in naročiva osvežilno pijačo, mi pove, da se njegov pravi dopust šele začenja. »Poletje je za nas eden od vrhuncev sezone, ko delamo. Letos smo kar zasedeni, tako da se lahko pohvalim, no, ali pa potarnam, da še nisem imel prostega vikenda. Avgust pa v sredini ponuja tri tedne brez odra. Plan je, da kitaro zamenjam z balanco in jo mahnem z motorjem proti Albaniji. No, vsaj smer je takšna, ali bom do tja prišel, pa bom še videl. Moped mi vedno lepo ugasne glavo. Koncentracija, ki je potrebna na motorju, preglasi glasbo v meni, hkrati pa ne slišim telefona in ne morem odgovarjati na mejle. Krasen koktajl za počitnice.«

Letos se je veliko vozil po Koroškem, saj se je na POP TV preizkusil v vlogi voditelja oddaje Kuhinja na kolesih. »Koroška je super fina in v teh dneh tudi kako stopinjo hladnejša. Zagotovo se zapeljem do mojih Korošcev,« mi sprva zaupa.

Fotografiji: Igor Modic

»Koroške nisem prav dobro poznal, preden sem se lotil tega TV-podviga, tako da sem bil zelo hitro navdušen. Spoznal sem super ljudi in super kraje, kamor se bom zagotovo vračal.« V družbi lokalnih mojstrov je z veseljem tudi kuhal. »Nisem več toliko med lonci, kot sem bil,« mi prizna. »Še vedno to rad počnem, je pa res, da nimam zadosti časa. Rad kuham, ko imam čas, da lahko začnem že z obiskom tržnice in se počasi lotim priprave. Noži so ostri in glede na to, da igram kitaro, ni preveč pametno, da hitim. Specialiteta, s katero se hvalim, je pica iz domače pečice. Brez pomagal, kamnov … S tem se ukvarjam. Stroka pravi, da to ni možno, jaz pravim nasprotno. Imam že kar lepe rezultate, ampak nisem še na koncu.«

Trma dela čudeže

Pika na i letošnjim 18 letom ustvarjanja zasedbe Hamo & Tribute 2 Love bo akustični koncert, ki bo mejnik za skupino. »Ne gre toliko za našo polnoletnost kot izid albuma, ki smo ga na neki način posneli že drugič. Naj razložim. Leta 2019 smo se odpravili na akustično turnejo z namenom, da posnamemo album v živo. Delovno ime je bilo Iz4Kani Lajv. Ker se je v naše načrte vmešala korona, je več kot dve tretjini turneje odpadlo, zato smo se odločili, da album posnamemo v živo, v studiu, brez publike. Nastal je Iz4Kani SkorLajv. No, lani smo idejo obudili in se spet podali na živo akustično turnejo, jo uspešno izpeljali do konca in končno posneli živi album s publiko. Ne boste verjeli, ime mu bo Iz4Kani lajv,« se nasmeji. »Imamo super dvojni album. Neke vrste akustični best off. Ta bo izšel v Cankarjevem domu, 4. decembra.« Koncert Hamo & Tribute 2 Love bo zagotovo poslastica za glasbene blues-rock sladokusce, a ko se malo zazreva v preteklost, spregovori o težkih začetkih.

»Z bendom smo prilezli od štirih prodanih vstopnic do razprodanih Križank. Mislim, da nam kar uspeva. Lepo se imamo, imamo krasno publiko in še ogromno ciljev, to me pomirja. Ni bilo vedno tako, zato je bilo za ta uspeh treba delati, in kadar je dela preveč, trpijo ostale stvari. V osebnem življenju je bilo zatorej bolj razburkano, Težko ocenim, kaj me je najbolj zaznamovalo. Morda odločitev, da pustim dobro službo in se odločim, da bom lahko živel od avtorskega blues benda. V to sem verjetno verjel samo jaz. In imel sem prav. Trma dela čudeže,« pravi Hamo in poudari, da je šele na začetku.

Realist s ščepcem optimizma

V nadaljevanju poklepetava o tem, kako se glasba spreminja. »Vedno imaš ljudi, ki so sposobni narediti kaj novega, nove trende, in potem imaš sledilce, ki te trende samo še poustvarjajo. Sam si želim biti na prvi strani, ampak v neki točki si je treba priznati, da morajo trende postavljati mlajši. Tam je več svežine in morda bolj predrzne in manj preračunljive ideje. Ko iz teh idej narediš glasbo, je nova,« se nasmehne.

Po seriji poletnih koncertov jo bo z motorjem mahnil proti Albaniji. Fotografiji: Igor Modic

Rdeča nit Hamo & Tribute 2 Love je ljubezen, a čedalje bolj aktualna je njihova skladba Ideje boga, ki je refleksija družbe in sveta novega tisočletja. »Ideje boga so bile verjetno boljše in lepše, kot je naša izvedba. Močno dvomim, da si je Vsemogočni zamislil svet, na katerem so več kot 40 vojn, lahkota, morilci, lažnivci, kreteni … Ljudje bi morali biti bolj hvaležni in ponižni do tega, kar nam je dano. Še vedno imam upanje, da to lahko spremenimo. Tukaj niti ne gre za vero, bolj opazovanje onkraj svojega egoizma.«

Video za pesem Ideje boga je, kot pravi, mini dokumentarec z napačno glasbo. »Glede na to, da je pesem zelo apokaliptična in sarkastično pesimistična, je spot, ki je posnet na našem koncertu v Križankah, pravo nasprotje. Cel kup srečnih in ljubečih ljudi na kupu. To se krasno pokrije s komadom,« se nasmeji. »Kar naenkrat ves mrak dobi žarek upanja. Te trenutke bi morali multiplicirati. Če smo ljudje sposobni na dveurnem koncertu živeti v sožitju, bi lahko tudi v resničnem življenju. Morda moramo zamenjati samo glasbo.«

Ideje boga imajo resda nekoliko bolj pesimistično noto, a se ne prišteva med pesimiste. »Sem realist s ščepcem optimizma. V vsem sranju poskušam najti kanček upanja,« se nasmeji. Za konec mi še preda sporočilo za bralce: »Imejte se radi, pijte veliko tekočine, spočijte se in poslušajte dobro glasbo. Vse to v senci.« Nakar se nasmeji v svojem slogu in se odpelje z jeklenim konjičkom dopustu naproti.