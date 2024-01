Gogija bo s svojim obiskom počastil tudi Luka Dončić

»Uradno naznanjam upokojitev iz profesionalne košarke. Živel sem svoje največje sanje in sem izredno hvaležen nešteto ljudem v svojem življenju, ki so mi omogočili, da sem lahko igral in da sem igral tako dolgo. Začenši s starši, Marinkom in Mojco, bratom Zoranom, otrokoma Mateom in Viktorijo ter njuno mamo Majo in preostalimi člani moje družine, ki so mi vedno omogočali, da je bila ta košarkarska strast zame na prvem mestu,« je pred prazniki 37-letni Goran Dragić naznanil, da končuje športno pot. Bila je bogata, polna uspehov, tudi padcev, razočaranj. Goran pa je vztrajal. Imel je razloge za to, predvsem pa talent in voljo do dela. V košarko je bil zaljubljen in je še vedno.

Dve knjigi O Goranu sta bili napisani dve knjigi. Prvo, Dajte Gogiju žogo! Goran Dragić, od Ilirije do Miamija, je leta 2015 napisal Tadej Golob. Pravljico Goran, legenda o zmaju pa je leta 2017 napisal mladinski pisatelj Primož Suhodolčan.

Ključno srečanje s Spaletom

Goran se je rodil 6. maja 1986 v Ljubljani, družina Dragić je živela v skromnem stanovanju v ljubljanskih Kosezah. Od očeta je podedoval ljubezen do nogometa, po poškodbi noge pa je prednost dobila košarka. Prve košarkarske korake je naredil pod taktirko takratnega učitelja Braneta Bavdaža, verjetno kar ključno pa je bilo snidenje s Spasojem Todorovićem - Spaletom. Ta je bil svojčas izvrsten košarkar ljubljanske Olimpije, kasneje pa pronicljiv trener, ki je imel vedno občutek za igralce. Predvsem pa čut, kako prepoznati nadarjenost pri fantih.

Dobrodušni Gogi jemlje slovo. FOTO: Jože Suhadolnik

»Bil je droben fant,« se malega Dragića spominja Spale, ki ni mogel spregledati njegove nadarjenosti. Spale je bil tudi tisti, ki je pred skoraj četrt stoletja preroško napovedal, da bo Goran igral v ligi NBA. Za to napoved je vedel Rašo Nesterović, nekdanji as, ki je poleti treniral na ljubljanski Iliriji, golobradi Goran pa mu je podajal žoge. Pri tem pa je Spale še naprej skrbel, da ni zatrl Goranove kreativnosti. Bil je tudi tisti, ki je opazil, da je prerasel okolje Ilirije.

Ker ga Olimpija ni hotela, se je preselil k Slovanu na Kodeljevo, kjer sta bila ključna človeka za Dragićev razvoj trener Aleš Pipan in športni direktor Janez Rajgelj. Dve leti se je kalil na Slovanu, nato pa podpisal pogodbo s klubom iz španske Vitorie, ta ga je posodila v Murcio, ključna pa je bila vrnitev, bolje rečeno posoja v Olimpijo. Tedanja trenerja Olimpije Memi Bečirović in Aleksandar Džikić sta mu vlila samozavest, kot osebnost pa se je oblikoval ob dveh veteranih: Sašu Dončiću in Marku Miliću.

5288 dni od prve do zadnje

Leta 2008 je odšel v ZDA – na naboru ga je izbral San Antonio, pristal pa je v Phoenixu, kjer je dobil precej lekcij, preden je dočakal svojih pet minut. Ko se je to zgodilo, priložnosti in žoge ni več izpustil iz rok. V rednem delu lige NBA je zbral 946 tekem, v končnici še 62. Debitiral je 29. oktobra 2008 na tekmi San Antonio:Phoenix; v 14 minutah je dvema podajama dodal en skok. Zadnjič je nastopil 22. aprila lani, ko je v končnici lige z 99: 121 klonil pred Miamijem. V slabih štirih minutah je dvema točkama dodal podajo. Od prve do zadnje tekme v ligi NBA je minilo 5288 dni. Spodobi se, da dodamo še Goranove statistične presežke: 28. februarja 2014 je New Orleansu nasul 40 točk, 7. aprila 2016 je proti Chicagu zbral 12 skokov, 19. februarja 2013 je na tekmi proti Phoenixu podelil 19 podaj, 25. marca 2016 je zbral pet blokad proti Orlandu.

1095 točk V dresu članov Slovenije je v šestnajstih letih nastopil na treh svetovnih in šestih evropskih prvenstvih. Za Slovenijo je zbral 80 uradnih nastopov, dosegel je 1095 točk.

Vrhunec s Slovenijo leta 2017

V Phoenixu je igral med letoma 2012 in 2015, zatem je bil šest let v Miamiju, v nadaljevanju kariere je nosil še dres Toronta, Brooklyna, Chicaga in Milwaukeeja. Leta 2020 je popeljal Miami v finale lige NBA, kjer je leta 2018 zaigral tudi na tekmi All Star. Leta 2014 je bil izbran v 3. peterko lige NBA, vrhunec kariere pa je zagotovo doživel leta 2017, ko je bil vodja Slovenije na eurobasketu, kjer je Slovenija z zmago proti Srbiji postala evropski prvak. Evropski prvak je bil tudi leta 2004, ko je s Slovenijo U20 slavil na evropskem prvenstvu na Češkem.

Vmes si je ustvaril družino, s partnerico Majo sta se pozneje razšla, v zakonu sta se jima rodila dva otroka. Po ocenah ameriških kolegov so bile Dragićeve pogodbe v ligi NBA vredne 154,378.483 dolarjev. Skoraj polovico tega zneska so vzeli davki.

Veliki podpornik košarkarjev na vozičkih FOTO: Fundacija Gorana Dragića

Goran se bo avgusta še zadnjič predstavil slovenski javnosti. S pomočjo Mestne občine Ljubljana in podjetja Spontanzo bo pripravil dvodnevni spektakel, ki ga bo s svojim obiskom počastil tudi Luka Dončić. Dvodnevno košarkarsko druženje pod koši bo imelo tudi dobrodelni značaj. Tako to dela Goran Dragić, v ligi NBA imenovan tudi The Dragon, zmaj, ki bo v Stožicah odplesal svoj zadnji ples.