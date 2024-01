Košarkarski velikan Goran Dragić ima nove načrte (Suzy)

Po izjemno uspešnih devetnajstih letih profesionalne kariere se je zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance iz leta 2017 Goran Dragić odločil posloviti od parketa. Eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, ki je večino kariere igral v različnih klubih lige NBA, je na zadnji dan leta 2023 ljubiteljem košarke sporočil, kar je dal slutiti že pred časom.

Leta 2017 so naši fantje na Goranovih krilih poleteli do samega vrha in osvojili naziv evropskih prvakov.

Zoran je bratu zaželel, naj uživa v pokoju.

»Uradno se poslavljam od poklicne košarke. Živel sem svoje največje sanje in sem neizmerno hvaležen ogromnemu številu ljudi v življenju, ki so mi omogočili, da sem lahko tako dolgo igral – očetu Marinku, mami Mojci, bratu Zoranu, otrokoma Mateu in Viktoriji, njuni mami Maji in ostalim sorodnikom, zaradi katerih sem lahko košarko postavil na prvo mesto. Zahvaljujem se Branku Bavdažu, Spasojetu Todoroviću, Zoranu Martiču, Alešu Pipanu, Daliboru Damjanoviču, Memiju Bećiroviću in Aleksandru Đikiću, ki so me trenirali v mojih mladih letih in verjeli vame,« je v ganljivem sporočilu zapisal naš zlati kapetan, ki se je ob tem zahvalil tudi soigralcem in mentorjem, med katerimi je izpostavil zvezdnika Steva Nasha, trenerja Igorja Kokoškova in rojaka Radoslava Nesterovića.

Goran je po podatkih KZS rekorder slovenske reprezentance po nastopih, ki jih je zabeležil kar 90, po doseženih točkah na uradnih tekmah (1095) in vseh tekmah (1760).

»Vseh dobrih stvari je enkrat konec, a sanje o košarki bodo vedno z mano. Hvala vsem navijačem, ki ste me podpirali v NBA, v Evropi in z mojo ljubo slovensko reprezentanco. Hvala vsem in srečno novo leto vsem,« je spletnim prijateljem in podpornikom sporočil naš košarkar, ki bo 6. maja dopolnil 38 let, avgusta pa bo v Ljubljani organiziral poslovilno tekmo ob zaključku kariere.

Najdaljšo noč v letu je s sinom Mateom in hčerko Viktorijo preživel v domači Ljubljani.

Šampion s sinom, hčerko in nečakoma Ano ter Markom

O smučanju je doslej le sanjaril, po koncu športne poti pa se lahko brez skrbi poda na bele strmine.

Zlati kapetan je zveste navijače in podpornike ob uradnem slovesu razveselil z besedami, da si želi ostati del košarkarskega sveta. »Pripravljen sem se lotiti naslednjega izziva. Rad bi ostal vpleten v košarko, ki je in bo vedno nekaj, kar bom imel rad. Preživeti pa želim tudi čim več kakovostnega časa z otrokoma. Za veliko stvari sem lahko hvaležen,« je še dodal Goran, ki je v leto 2024 zakorakal v središču Ljubljane, v družbi sina in hčerke ter brata in njegove družine, kmalu po najdaljši noči v letu pa se je z njimi odpravil še na smučarske strmine, ki jih je doslej zaradi profesionalne kariere občudoval le od daleč.