Kaj se zgodi, ko umremo? Ko umremo, se naš duh in telo ločita. Ta ločitev je ena tistih lepših. Čeprav naše telo umre, naš duh – ki je bistvo tega, kar smo – živi naprej. Naš duh odide v svojo naravno druščino, v svet duhov. Menda je tam ves čas res dober žur. Kristjani imajo za naprej stvari lepo razložene. Svet duhov je obdobje čakanja, dokler ne prejmejo daru vstajenja, ko se bo duh ponovno združil s telesom. Njihovo bodoče vstalo telo ne more umreti in bo popolno, brez bolečin, bolezni in nepopolnosti. Ločitev, ki prinese bistven napredek, tehnicistično. A precej bolje od umetne intelige...