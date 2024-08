Mačku predvajajte Bacha, psu Queene

Znano je, da krave ob zvokih Mozarta dajejo več mleka – ugotovitev znanstvene raziskave na to temo je postala del popularne kulture. Številne druge raziskave ugotavljajo, da glasba vpliva na živali na različne načine. Določene vrste glasbe pomagajo zmanjšati stres, umirjajo bitje srca in dihanje ter odpravljajo določene vedenjske težave, denimo kronično lajanje pri psih.

A ni vseeno, kakšna je glasba. Za ljubljenčke so najprimernejše počasne skladbe z enakomernim ritmom, ki niso zelo zapletene. Najbolje je, da skladbo igra zgolj en sam inštrument. Posebej primerni naj bi bili harfa, klavir ali flavta.

Študije so pokazale, da klasična glasba s 50–60 udarci na minuto dokazano zmanjšuje stres, vendar se psi čez čas začnejo dolgočasiti; če bi radi ljubljenčka umirili, mu zato raje zavrtite kak reggae ali počasni rock. Na različnih glasbenih platformah najdemo številne nabore skladb, ki so namenjeni hišnim ljubljenčkom. Za umirjanje psa naj bi se še posebno obnesle Someone like you (Adele), Bohemian Rhapsody (Queen) in Love Yourself (Justin Bieber). Če želite psa spraviti v veselo razpoloženje, mu zavrtite na primer pesem Firestarter (Prodigy) ali uspešnico skupine Bee Gees Stayin' Alive.

Klasika začne psa hitro dolgočasiti.

Mačke imajo rade t. i. mačjo glasbo. Gre za skladbe, ki jih sestavljajo zvoki, podobni mačjemu predenju, vsebuje pa tudi frekvence, podobne mačjemu glasovnemu razponu, ki je dve oktavi višji od človeškega. Teorijo so na 20 mačkah preverili raziskovalci z univerze v ameriški Louisiani in dokazali, da mačke res raje kot človeško poslušajo glasbo, prirejeno posebej zanje. Od naše glasbe pa imajo najraje klasiko. Razlog je najverjetneje ta, da ta zvrst ne vsebuje močnih basov in visokotonskih glasbil, ki poškodujejo mačja ušesa. Še posebno rade naj bi imele skladbe Johanna Sebastiana Bacha in Georga Friedricha Händla. In če ste v dilemi, ali mački predvajati glasbo ali ne, je odgovor vedno: da, zavrtite ji jo. Znanstveniki so ugotovili, da so mačke, ki jim lastniki predvajajo glasbo, srečnejše kot tiste, ki jih puščajo v tišini. Tako za mačke kot pse pa velja, da glasba, ki jim jo predvajate, ne sme biti preglasna.