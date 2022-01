Luka Dončić na poti do milijardega zaslužka

Luka Dončić je poleti z ameriškim košarkarskim klubom Dallas Mavericks podpisal petletno pogodbo, vredno kar 207 milijonov dolarjev. Višje pogodbe v tem moštvu severnoameriške lige NBA ni imel še nihče, 22-letni Ljubljančan pa se je letos uvrstil med 100 najpremožnejših Slovencev po oceni revije Manager. Lani so mu namerili 16,5 milijona premoženja, letos pa je z 29,4 milijona evri na 90. mestu. Skoraj 24-krat več imata pod palcem Samo in Iza Sia Login, ki sta z oceno 689 milijonov evrov na vrhu med slovenskimi bogataši. »Ni presenečenje, da se je Luka Dončić letos prvič uvrstil na lest...