Ko zaboli v kolenu

Bolečina v kolenu je lahko posledica poškodbe, na primer pretrgane vezi ali hrustanca. Povzročajo jih tudi bolezenska stanja, kot so artritis, protin in okužbe. Pri manjših bolečinah v kolenu se dobro izkažejo ukrepi za samopomoč. Pri njihovem lajšanju lahko pomagata tudi fizikalna terapija in kolenska opornica.

Kaj kupiti?

Ko se odločate, kateri izdelek za oporo za kolena izbrati, se je nujno pogovoriti s fizioterapevtom, sicer si namesto boljšega počutja omislite predvsem stroške. Udobje in obseg gibanja sta ključni lastnosti, ki ju je treba iskati pri izdelku za oporo za koleno. Če je neudoben, ga bo težko nositi. Zato je modro dati prednost tistim, ki zagotavljajo stabilnost in oporo, ne da bi bistveno zmanjšali udobje ali gibljivost.

Pripomočki za koleno brez recepta so na voljo v obliki opornice, rokava/nogavice, ki jo navlečemo na koleno, ali kot trak. Namenjeni so različnim vrstam težav in bolečin.

Pomembno je, da najprej razumete osnovno težavo svojega kolena, preden ga opremite z dodatno podporo, da izberete izdelek, ki vam bo zagotovil ustrezno olajšanje. Zato je, kot rečeno, nujno govoriti s fizioterapevtom.

Udobje, velikost, zračnost

S pomočjo fizioterapevta izberite izdelek, ki vam bo zagotovil ustrezno olajšanje. FOTO: Getty Images

Treba je najti nekaj, kar vam bo zagotovilo največje udobje in stabilizacijo sklepa. Ne glede na to, ali ste športnik, ki potrebuje lahek material, ali pa nekdo, ki se spopada z ortopedsko poškodbo, je udobje ključnega pomena.

Obseg in vrsta podpore se razlikujeta od izdelka do izdelka. Nekateri nogavice/rokavi zagotavljajo preprosto kompresijo, medtem ko se drugi stezniki zategujejo s trakovi, ki preprečujejo nestabilnost sklepov.

Nogavica/rokav ali trak povečujeta stabilnost, ne da bi vas omejevala, to pa pomeni večje svobodno gibanje v sklepih.

Zračnost materiala je nujna. Lahkoten, vlago odvajajoč in dihajoč material bo poskrbel, da vam bo med tekom, pohodništvom, dvigovanjem uteži in drugimi dejavnostmi udobno in boste brez bolečin.

Če se stanje vašega kolena iz dneva v dan spreminja, razmislite o prilagodljivosti izdelka. Opornice s trakovi omogočajo, da prilagodite splošno prileganje, kompresijo in stopnjo stabilizacije sklepa; to vse skupaj seveda vpliva tudi na splošni obseg gibanja.

Podpora, ki ustreza nekomu drugemu, morda ne bo primerna za vas.

In še to: izdelek za podporo kolena, ki ustreza nekomu drugemu, morda ne bo ustrezal vam. Ker ima skoraj vsak drugačno velikost (in včasih tudi obliko) kolena, je pomembno, da je opornica nastavljiva, da se dobro prilega in ne zdrsne po nogi. Ta vsestranskost je še posebno koristna, kadar se soočate z različnimi stopnjami vnetja ali kadar si prizadevate izboljšati splošno stanje kolena s fizikalno terapijo.

Predvsem pa tole: če ste ljubiteljski športnik in nekoliko zaboli v kolenu, ni treba nujno k zdravniku, včasih je veliko bolj enostavno obiskati dobrega fizioterapevta in maserja. Ni namreč nujno, da je vzrok za bolečino v sklepu, lahko je kje drugje.