Jani Morelj je jezna glasba pisana na kožo

Dva meseca po tistem, ko je po dolgih letih na veliko presenečenje poslušalcev in poslušalk zapustila jutranji radijski program, v katerem kraljuje Denis Avdić, je izkušena radijska voditeljica Jana Morelj dobila svojo radijsko frekvenco, na kateri bo vsak dan med 10. in 14. uro razveseljevala poslušalce. V ponedeljek se je natanko ob 10. uri kot sopotnica na harley-davidsonu pripeljala v studio, na otvoritvenem dogodku pa jo je čakalo pestro dogajanje, začinjeno z obiskom številnih glasbenih gostov z vrha slovenske rock scene, kot so Siddharta, Elvis Jackson, Zmelkoow, Tabu, Alo stari, Gregor Skočir, Mrfy in številni drugi.

Sicer pa pred Jano vsako jutro program začne voditelj Dajnomir Gorjanec, ki bo od 6. do 10. ure poskrbel za pravo rock budnico. Urednik je Jean Frbežar. FOTO: Darja Štravs Tisu

»Živel rock, končno smo tu med vami. Zadnji meseci so bili konkretno delovni in v celoti posvečeni temu projektu. Moje življenje že od zgodnjih let predstavlja ravno to, ljubezen do glasbe, sploh do rocka. In zato sem še toliko bolj vesela in ponosna, da vam lahko predstavim Radio 1 Rock. Zagotovo najbolj energičen in najbolj glasen radio, ki obožuje trše ritme in ima nabrušen jezik ter pove tisto, kar si misli, naravnost v obraz. Prav takšna je rock glasba, je upor proti sistemu, način razmišljanja ter sprememba, ki vodi na bolje, premika in premakne svet. Je svoboda, na krilih katere lahko sanjaš in uresničiš, kar si zamisliš. Je provokacija in ustvarjalnost. Rock je zame nekaj najboljšega, iskrenega in prvinskega, je zatočišče, je sprostitev, je življenje,« je navdušila z uvodnim govorom.

Na delovno mesto se je pripeljala kar na jekleni mrcini. FOTO: Darja Štravs Tisu

Nato so se na njenem kavču zvrstili številni gostje, ki so popestrili program v živo. Je imela pred velikim dnem kaj treme? »Na začetku sem mislila, da mi bo kar glavo odtrgalo, toliko je bilo vsega. Pokalo bo, ogromno bo gostov in tega se zelo veselim. Vesela sem, da bom imela v programu več jezne muzike, kot se rad pošali Avdić,« je priznala v smehu. Seveda so jo obiskali tudi nekdanji sodelavci jutranjega programa Denis Avdić, Miha Deželak in Lara Tošić ter ji na njeni novi poti zaželeli veliko uspehov, poslušalcev in seveda obilo zabave v radijskem etru.