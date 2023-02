Zrasel sem v družini, ki je bila močno povezana z letenjem,« je začel Primož Jovanović. Nič čudnega, da je že pri 19 letih, bilo je leta 1993, dobil dovoljenje za pilotiranje jadralnega letala, tri leta pozneje še za motorni avion. Izšolal se je na avionih blanik L-13 in utva-75 in se vse bolj nagibal, da bi se tudi profesionalno ukvarjal z letenjem. Zaradi česar je odšel v ZDA in se na Westwind Aviation Academy izšolal za profesionalnega pilota. Po vrnitvi iz Arizone je vpisal smer letalstva na strojni fakulteti in diplomiral leta 2003. Ter se tudi dokončno pridružil prednikom po očetov...