Ni skrivnost, da se pri hoji na hrib zadihamo. Če vadbi hoje po ravnem dodamo še vadbo na naklonini, to pomeni izziv za mišice, poveča se srčni utrip in pospešimo izgorevanje kalorij. Taka vadba zares pospešuje srčni utrip. Vse vrste fizične aktivnosti povzročajo pospeševanje srčnega utripa. Ko nismo aktivni, je srčni utrip običajno najnižji. To se imenuje srčni utrip v mirovanju. Ko se začnemo ukvarjati z vadbo, se to število povečuje glede na intenzivnost dejavnosti, dokler ne dosežemo najvišje ravni, ki jo lahko vzdržimo, kar je znano tudi kot najvišji srčni utrip. Nekje med srčnim utripo...