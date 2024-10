Gojiti moramo ljubezen do sebe

Zdi se, da bi morala biti ljubezen do sebe samoumevna, vendar se večini od nas ne zdi enostavna. Če se trudite utišati svojega notranjega kritika ali ste pogosto preobremenjeni s samokritičnostjo, se vam mora praksa ljubezni do samega sebe zdeti precej nemogoča. A jo je vredno gojiti. Stvar je v tem, da se ljubezen do sebe ne zgodi čez noč. To je praksa, učenje, trening. In to zahteva čas. Na srečo obstaja nekaj preprostih korakov in strategij, ki vam bodo pomagali gojiti lastnosti, ki bodo zacvetele v trajno ljubezen do sebe.

Kaj je ljubezen do sebe

To pomeni, da imate radi sebe in si želite, da bi se dobro počutili in bili srečni. Ljubiti sebe ne pomeni biti egocentričen ali sebičen. Gre za oblikovanje skrbnega odnosa do sebe, kot če bi spoznavali dobrega prijatelja.

Ljubiti sebe ne pomeni biti egocentričen ali sebičen. Gre za oblikovanje skrbnega odnosa do sebe, kot če bi spoznavali dobrega prijatelja.

Ta ljubezen je pomembna, saj odnos, ki ga imate s samim seboj, določa, s kakšnim tonom se boste spoprijemali z vsemi vidiki življenja: odnosi, izzivi, slavljenjem dobrih premikov ali (malih) zmag. Ko ste prijazni in razumevajoči do sebe, ste bolje opremljeni za krmarjenje med življenjskimi vzponi in padci. Ljubezen do sebe se začne z razumevanjem, kje trenutno stojite. Zazrite se vase, kako se trenutno počutite glede svojega duševnega zdravja, motivacije in splošnega dobrega počutja. Ste strogi do sebe, ko stvari ne gredo po načrtih? Ali pozabite proslaviti svoje zmage, še posebno male? Ta mala vprašanja lahko utrejo pot do ljubezni do sebe.

Sedem korakov

Žal ne obstaja stikalo, da to vklopite ali izklopite. To je praksa, ki zahteva čas, predanost in vztrajnost. Mnogim med nami se zdi to, da bi imeli radi sami sebe, nedosegljivo. Zato je pogosto koristno razdeliti koncept ljubezni do samega sebe na značilne elemente – vključno z zaupanjem vase, sočutjem do sebe in samozavedanjem. To lahko olajša začetek razvijanja te prakse. Namesto da na ljubezen do sebe gledate kot na nekaj, kar morate doseči, poskusite vaditi teh sedem korakov: samozavedanje (razumite svoja čustva, misli in vedenje), samoizražanje (na vseh področjih življenja bodite zvesti temu, kar ste), skrb zase (poskrbite za svoje telo in duha), zaupanje vase (verjemite v svojo sposobnost obvladovanja življenjskih vzponov in padcev), sočutje do sebe (bodite prijazni do sebe, še posebno ko so težki časi), samospoštovanje (spoštujte svojo vrednost s postavljanjem zdravih meja) in samosprejemanje (sprejmite to, kar ste, vključno z delčki, ki se vam ne zdijo popolni).

Več prednosti

Če verjamete ali ne, prednosti ljubezni do sebe so zakoreninjene v znanosti.

Manj bo stresa, večja bo odpornost. Kadar smo pod stresom, je to običajno zato, ker se ne počutimo kos izzivom, ki so pred nami. Ko imate močan občutek ljubezni do sebe, se lažje spopadate z njimi. Negativni občutki in samokritične misli prispevajo k stresu. Ko se počutimo dobro, nam je običajno lažje rešiti težave. Ljubezen in sočutje do sebe sta neposredno povezana. Ko čutimo močno ljubezen do sebe, lahko na izzive gledamo kot na začasne neuspehe ali celo kot na priložnosti za rast. Ta odnos nam pomaga, da postanemo bolj odporni. Coaching pomaga izboljšati sočutje do sebe, to pa vpliva na odpornost in nas ohranja v psihični formi.

Pripravljeni smo tvegati; to storimo, ker verjamemo vase. Vemo, da se bomo zmogli spoprijeti z rezultatom, ne glede na to, ali bomo dobili, kar želimo, ali ne. Velik del tega je zaupanje vase, vendar tudi prepričanje, da ste vredni naložbe. Če bi vam nekdo, ki ga imate radi, rekel, da želi poskusiti nekaj novega, bi ga zagotovo spodbujali, medtem ko sebi prepogosto rečemo, da nam bo spodletelo. Ko imate radi sebe, lahko prepoznate tako priložnosti za rast kot priložnosti, da zasijete. V življenju ne bomo prišli daleč, če ostanemo v svojih conah udobja.

Ko smo sposobni videti sebe z vsemi prednostmi in slabosti ter s sočutjem in hvaležnostjo, smo lahko sočutni tudi do drugih. Ta sposobnost, da zadržimo prostor za težave drugih ljudi, nam pomaga, da postanemo bolj sočutni. Po drugi strani empatija ustvarja močnejšo povezanost in občutek pripadnosti.

Obstajajo štiri komponente samoučinkovitosti. To vključuje videnje uspeha drugih ljudi, lastne mojstrske izkušnje in potrditev drugih. Zadnje je, da se počutimo dobro glede sebe in svojih zmožnosti. Ko je naša ljubezen do sebe močna, se lažje lotevamo novih stvari. Razvijanje zaupanja v lastne sposobnosti in želja po tem, da smo najboljši, sta ključna gradnika samoučinkovitosti. Po drugi strani pa nam zaupanje vase in vera v lastne sposobnosti pomagata doseči naše cilje, se izzivati ​​in živeti najboljše življenje.

Laže bomo postavili meje. Obstaja pregovor, da je neiskren 'da' nečemu, česar v resnici ne želite storiti, pošten 'ne' sebi. Pogosto mislimo, da je reči da vsemu in biti vedno pripravljen pomagati vrlina. Vendar je ključni del ljubezni do samega sebe vedeti, čemu dati svojo energijo – in kaj vam ne služi.