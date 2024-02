Brez krofov bi bil pust – pust!

»Včeraj je bil pustni dan, imaš kaj gobček mastan?« je bilo v pustnem času moč šaljivo slišati po slovenskih krajih. V tem času so se mize slovenskega naroda, vajenega dokaj enolične in nič kaj bogate hrane, namreč šibile pod prazničnimi jedmi. Svinjina v tej in oni obliki, kar je bržkone povezano s kolinami, nikakor ni smela manjkati, kot tudi ne z njo povezano ocvrto pecivo. Ocvirkovka, miške, flancati in kralj med vsemi – pustni krof! To kot oblaček rahlo kvašeno testo v popolni kroglasti obliki in s svetlorumenim venčkom, nekdaj cvrto na svinjski masti, ki v svoji sredi skriva sladko prese...