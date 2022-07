Branje v senci

Gabrijela Babnik: Tišina, polna vetra

Beletrina

Knjiga se ukvarja z odnosom med slavnim francoskim pesnikom Charlesom Baudelairom, avtorjem pesniške zbirke Rože zla, in njegovo muzo, igralko in plesalko Jeanne Duval. Njuno razmerje je trajalo približno dvajset let, njo pa so skoraj vsi Baudelairovi biografi obsodili, da je uničila velikega pesnika z varanjem, zapravljanjem denarja in dostavljanjem opija. Roman raziskuje tudi zgodovino njunega časa od vpliva fotografije na upodabljanje ženskega akta, prvo fotografijo iz zraka, balonarstvo, predvsem pa spolne in razredne razlike med njima.

Taylor Jenkins Read: Malibu

Hiša knjig

V Malibuju je avgusta 1983 predvečer vsakoletne zabave pri Nini Riva, s katero se tradicionalno poslovijo od poletja, in napetost je na vrhuncu. Vsi hočejo biti v družbi slavnih bratov in sester Riva. Nad četverico je prevzet ves svet, ker so otroci legendarnega pevca Micka Rive. Zabava pa že pred polnočjo popolnoma uide z vajeti. Zjutraj bo vilo pogoltnil ogenj. A pred tisto prvo iskro v zgodnjih jutranjih urah pred svitom bo alkohol tekel v potokih, glasba bo odmevala in na plan bodo privrele ljubezni in skrivnosti.

Ian McEwan: Stroji kot jaz

Cankarjeva založba

Nedorasli Charlie, ki se komaj preživlja s špekuliranjem na borzi, z materino zapuščino kupi enega prvih sintetičnih ljudi za komercialno rabo, Adama, in mu skupaj s svežo ljubeznijo, vase zaprto sosedo Mirando, izbere osebnost. Kmalu se izkaže, da je androida nemogoče posedovati in zgodi se ljubezenski trikotnik, Charlie izve za Mirandino mračno skrivnost ... Android v življenje para prinese več vprašanj kot odgovorov. Lahko umetni um razume človekove motive in želje ter najde smisel v kaosu sveta?

Carole Matthews: Sončni dnevi in morski vetrič

Hiša knjig

Jodie Jackson je na trajektu, namenjena na otok Isle of Wight, ker zapušča svoje sanjsko londonsko življenje, kariero in moža. Želi si miru in tišine, zato se umakne na čudovito obnovljen bivalni čoln Sončni dnevi, katerega lastnik je njen brat Bill. A že tisti hip, ko prestopi prag novega doma, postane jasno, da bo težko našla mir in tišino. Če je ne zmoti Marilyn, ki čisti za Billa in mora skrbeti za Jodie, jo pa Ned, hrupni kipar s sosednjega bivalnega čolna. K sreči je slednji paša za oči ... A kaj ko resničnost kmalu potrka na vrata.

Muriel Barbery: En sam cvet

Mladinska knjiga

Nesamozavestna Rose je dopolnila 40 let in živi pusto življenje. Pred petimi leti je v skrivnostnih okoliščinah izgubila mamo. Ko ji umre še oče, se njeno življenje prevrne na glavo. Rose zapusti Francijo in odpotuje v Kjoto na razglasitev oporoke. Pot se prelevi v skrivnostno romanje, ki ga je zasnoval še njen pokojni oče. Na njej jo spremlja očetov pomočnik in izvršitelj njegove oporoke, ki jo popelje po templjih, zen vrtovih, čajnicah in drugih spomenikih japonske kulture. Tam res spozna očeta, ki ga ni poznala.

Stephen King: Tujec

Hiša knjig

V mestnem parku najdejo izmaličeno truplo enajstletnega fantka. Dokazi in izjave prič neizpodbitno pokažejo na enega najbolj priljubljenih meščanov, Terryja Maitlanda, ljubečega moža in očeta dveh deklic. Kriminalist Ralph Anderson, čigar sina je Maitland včasih treniral v mladinski bejzbolski ligi, izvede hitro in zelo javno aretacijo. Maitland ima alibi, a k prstnim odtisom in izjavam prič kmalu primaknejo še ujemajoč se DNK. A bolj ko se preiskava širi in več ko je srhljivih odgovorov, hitreje se odvija zgodba in manj je jasnega.