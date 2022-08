Bojanov lov na črni kozarec (FOTO)

Dejstvo, da čebelarji s sončne strani Alp spadajo med najboljše na svetu, se je znova potrdilo – na drugi strani velike luže. V Združenih državah Amerike je ime Slovenije in slovenskih čebelarjev proslavil dobro leto upokojeni policist Bojan Donko iz Dolge vasi pri Lendavi.

Priznanje za uvrstitev v finale

Gre za dolgoletnega napol ljubiteljskega, napol poklicnega čebelarja, ki ima 150 čebeljih družin in pridela okrog sedem ton medu na leto. Donko se je prebil v finale 11. mednarodnega tekmovanja degustacije medu v ZDA (11th Annual Black Jar International Honey Contest). Gre za izjemen uspeh, saj je Bojanov ajdov med sploh prvi slovenski, ki se je prebil tako visoko na svetovnem tekmovanju z okušanjem.

Degustacijsko tekmovanje je potekalo v mestu Asheville v zvezni državi Severna Karolina. Njegov ajdov med je bil eden izmed 30 finalistov, ki so prestali več izločilnih krogov in prejeli certifikat finalista v konkurenci temnih medov.

Štirinajst sodnikov je na koncu sedelo za dolgo mizo, kjer so jim postregli s črnim satenom pokrite steklene kozarce – iz tega izhaja tudi naziv tekmovanja (black jar, črni kozarec). Najokusnejšega na svetu je pridelal Richard Drutchas iz Worcestra v ameriški zvezni državi Massachusetts, ki so ga nagradili s pokalom črnega kozarca in 5500 dolarji (5300 evrov). Finalisti so prejeli certifikat z vpisanimi imenom in priimkom ter lokacijo in izvorom medu.

Ajdov med, ki ga prideluje Bojan Donko, se trži pod prodajno znamko Mellifera, čebelar iz Dolgovaških goric je v registru proizvajalcev medu z zaščiteno geografsko oznako (ZGO). Njegov nagrajeni pridelek prihaja z ravnic in hribčkov v okolici Lendave, medtem ko je gozdni med z obronkov pohorskih gozdov, kamor Bojan odpelje čebele na pašo, ko je za to čas. Poskrbi tudi za ustrezno polnjenje v steklene kozarce in za ustrezno sledljivost izvora (LOT) in za druge oznake, ki zagotavljajo, da je med slovenskega izvora.

Tukaj nastaja Donkov ajdov med, ki žanje velike uspehe. Fotografije: osebni arhiv

Je nosilec številnih plaket in priznanj za pridelavo medu, Čebelarska zveza Slovenije mu je podelila priznanje za zasluge pri razvoju čebelarstva z vzrejo čebeljih matic kranjske sivke Apis mellifera carnica. Njegove matice so nagrajene za največji donos medu leta 2021, na leto pa jih vzredi okrog 1000.