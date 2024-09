Ansambel Vikend občinstvo zabava že 15 let

Ansambel Vikend, ki je na glasbeni sceni od leta 2009, je ljubiteljem narodnozabavne glasbe dobro znan po številnih uspešnicah in festivalskih nagradah. Letos, ko praznujejo 15-letnico delovanja, so izdali novo avtorsko skladbo z naslovom Pleši. Energično in veselo polko je ustanovni član Mihael Volk ustvaril na začetku ansamblove poti, pred 15 leti, z mislijo na vse ljubitelje plesa, posebno tiste, ki se radi zavrtijo na veselicah in zabavah. Izid je skladba dočakala šele zdaj.

Člani ansambla Vikend, poleg Mihaela so to še Miha Lesjak, Gregor Gramc in Primož Osek, so jo obudili ob jubileju in želeli z njo popestriti zaključek poletja. »Prepričani smo, da bo polka Pleši navdušila vse, ki uživajo v ritmih slovenske narodnozabavne glasbe,« pravi Volk.

Vikendaši se sicer pripravljajo na veliki koncert ob 15-letnici, ki bo 11. oktobra v Rdeči dvorani v Velenju, kjer se jim bodo na odru pridružili številni glasbeni kolegi. Skoraj zagotovo bo z njimi delil spomine dolgoletni vodja Rajko Petek, ki se je od ansambla poslovil pred štirimi leti. Sicer pa je zasedba še pred tem doživela nekaj kadrovskih sprememb. Z njimi so bili v preteklosti tudi Peter Osetič, Melvin Majcen in Dejan Bojanec. Vsak je pustil v ansamblu svoj pečat. Po odhodu harmonikarja in vodje Petka so se preostali fantje odločili, da pot nadaljujejo sami, kot inštrumentalni trio s štiriglasnim petjem. Harmoniko namesto Rajka zadnja štiri leta igra Gregor Gramc.

Ansambel Vikend se je vse od začetka udeleževal različnih festivalov in na njih nizal uspeh za uspehom. FOTO: arhiv ansambla

Ansambel Vikend je veliko sodeloval tudi z drugimi ansambli. Leta 2011 so s skupino Gadi in ansamblom Naveza posneli skladbo Slovenski narodnjak, ki je bila med poslušalci zelo lepo sprejeta. Leta 2013 so skladbo Če muzikanta imela boš za fanta posneli z Veselimi Dolenjci in tudi ta se je zasidrala v srca poslušalcev. Leta 2014 so združili moči z ansamblom Ognjeni muzikanti in z njimi posneli Ognjeni vikend.

Za najnovejšo polko so posneli videospot s številnimi plesalkami. FOTO: arhiv ansambla

Vse od začetka so se udeleževali različnih narodnozabavnih festivalov in na njih nizali uspeh za uspehom, saj so se uvrščali med finaliste in bili na večini festivalov tudi nagrajeni. Omenimo zadnja dva festivalska uspeha, ki sta bila tudi najprestižnejša. Leta 2015 so na festivalu Slovenska polka in valček prejeli prvo nagrado strokovne komisije za valček z naslovom Sin, ki je postal najboljši valček festivala, leto dni pozneje pa so na ptujskem festivalu prejeli kar tri prve nagrade: nagrado občinstva za skladbo Staram se, prvo nagrado strokovne komisije za najboljši ansambel med preostalimi zasedbami ter Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo.