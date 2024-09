Absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne je 14-letni Nik Baškovč

Na Ljubečni pri Celju se je odvila že 43. Zlata harmonika Ljubečne. Na njej se je od leta 1981 predstavilo več kot dva tisoč harmonikarjev, ki svoje mehove ponosno raztegnejo pred strokovno komisijo. Letos se je v finalu predstavilo 37 najboljših, ki so bili izbrani na dveh predtekmovanjih, in sicer v Topolšici in Škocjanu na Dolenjskem.

Anže Kmetič je drugič zapored prejel zlato plaketo in pokal za naj juniorja. FOTO: osebni arhiv

»Lahko rečem, da so bili letos vsi odlično pripravljeni. To pa hkrati pomeni, da se nam za narodnozabavno glasbo in njen razvoj ni treba bati. Še se rojevajo mladi, ki radi raztegnejo meh harmonike. In ne le to – zares odlično igrajo tudi zelo zahtevne skladbe,« je ob koncu letošnjega tekmovanja povedal Robert Goličnik, predsednik Zlate harmonike, ki ima svoj glasbeni center, v katerem prav tako poučuje številne mlade, hkrati pa je vodja ansambla Šepet, kjer poje in po potrebi včasih še vedno raztegne meh. Letos so mlade poslušali in ocenjevali prekaljeni harmonikarji Toni Sotošek, Peter Fink, Anže Krevh, Jernej Brilej, Žan Bregar in Stanko Mikola. Po poslušanju vseh so za absolutnega zmagovalca Zlate harmonike Ljubečna izbrali 14-letnega Nika Baškovča, ki je prejel pokal in plaketo Avgusta Stanka za najbolje odigrano ljudsko skladbo; Nik je sicer učenec osmega razreda, doma s Senovega, ki se harmonike uči pri Toniju Sotošku. Pokal za naj juniorja je že drugič zapored osvojil Anže Kmetič, majoliko naj godca pa veteran Franci Vegelj.

Letošnji praznik harmonike na Ljubečni so popestrili številni razstavljavci glasbil, na koncu pa so se v revijalnem delu pred polno dvorano obiskovalcem predstavili še zmagovalci vseh devetih kategorij. Organizatorji se že veselijo 44. Zlate harmonike, ki je doma na Ljubečni, kjer so v preteklosti igrali in zmagovali danes najbolj znani harmonikarji in vodje številnih ansamblov.