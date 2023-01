24 let župan, zdaj še praporščak

Čebelarsko društvo Prebold je pred časom praznovalo 70-letnico delovanja. Pripravili so več dogodkov, tudi teden čebelarstva, v katerem so si šolarji, vrtčevski otroci in drugi občani lahko ogledali maketo 100-krat povečane kranjske čebele. Čebelarski teden so sklenili s slovesnostjo in razvitjem društvenega prapora. Praporščak je postal dolgoletni župan občine Prebold Vinko Debelak, ki je občino vodil kar 24 let, od njene ustanovitve leta 1998 do minulih lokalnih volitev, ko se ni več odločil za kandidaturo. Gasilec in planinec ostaja tako po prenehanju županovanja povezan z občino tudi kot p...