Zmagovalka Big Brotherja pogrešana že pet mesecev: kot bi se udrla v zemljo

Več kot pet mesecev policija išče Marijano Seifert (37), zmagovalko regionalnega Big Brotherja leta 2011, ki se je 27. aprila odselila z zagrebškega naslova na Savici, od takrat pa o njej ni več sledi. Njen mož Karlo jo je prijavil kot pogrešano.

Marijana je bila v času izginotja oblečena v kratko majico gorčične barve, črno športno jakno, črne hlačne nogavice z belo-rdečo črto in obuta v svetle teniške copate.

Kmalu po prijavi pogrešane so njene osebne stvari našli na Mostu mladosti. Prav zato so se preiskovalci osredotočili na območje reke Save. HGSS, potapljači specialne policije in brezpilotna letala policija so konec aprila začeli iskati pogrešano osebo. Prečesali so strugo Save okoli Mosta mladosti in obale, a Marijane niso našli.