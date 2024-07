Ženska padla v Savo, mimoidoči skočil za njo

Preteklo noč se je v Zagrebu odvijala prava drama. Ženska je namreč padla v Savo, pomagal ji je mimoidoči, ki je skočil za njo v reko.

Po poročanju portala Index, so hrvaški gasilci okoli 22. ure zvečer prijeli prijavo, da je s Save treba izvleči osebo, ki je zdrsnila po brežini v bližini Savskega mostu. Policistom ženske ni uspelo izvleči, zato so potrebovali pomoč gasilcev.

Pozneje so ugotovili, da je šlo pravzaprav za dve osebi. V Savo je namreč padla starejša gospa, ki ji je pomagal mlajši moški, ki je skočil za njo. Gospa je zdrsnila v reko ravno na delu, ki je zelo nedostopen, zato je bila edina pot do nje po vodi. Reševalcem jo je pozneje uspelo izvleči iz reke, in sicer so do nje uspeli z vodnim skuterjem. Tako so na varno spravili starejšo gospo in mladeniča. Potem so delo prevzeli reševalci iz reševalnega vozila, ki so jima zagotovilo zdravniško pomoč.