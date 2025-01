Požar razkril grozljive razmere! Otroci umrli v hiši, polni smeti in iztrebkov

V Londonu so v požaru umrli štirje bratci, stari tri in štiri leta, medtem ko je njihova mati Deveca Rose odšla v trgovino po nepomembnih nakupih. Po navedbah sodišča je bilo za smrt otrok krivo zanemarjanje.

Bratje Leyton, Logan (3 leta) ter Kyson in Bryson (4 leta) so umrli v požaru, ki je izbruhnil v hiši, polni smeti in človeških iztrebkov. Požar je sprožila odvržena cigareta ali prevrnjena sveča, ki je zanetila kup smeti na tleh. Hiša je bila v grozljivem stanju – stranišča niso delovala, smeti so bila celo v kadi, dimni alarm pa brez baterij.

Sosedje so okoli 19. ure opazili ogenj in slišali otroke kričati: »Požar je!« Poskušali so vstopiti v hišo, vendar je ogenj to onemogočil. Gasilci so otroke našli pod posteljo v zgornjem nadstropju, vendar so bili že neodzivni. Vzrok smrti je bila inhalacija dima.

Mati odšla po nakupih, otroci ostali sami

Medtem ko so otroci umirali, so varnostne kamere posnele Rose, ki je mirno nakupovala v trgovini. Na posnetku se vidi, kako plačuje pri samopostrežni blagajni in govori po telefonu.

Po vrnitvi domov, ko je zagledala požar, je lažno trdila, da je otroke pustila pri ženski po imenu Jade, kar je sprožilo dodatno preiskavo, vendar ženske niso našli.

Socialne službe so bile z družino v stiku od julija do septembra 2021. Opozarjale so na »kaotično okolje« in odpadke v domu, a mati ni dovolila vstopa v hišo, da bi preverili stanje. Eno od opozoril je bilo tudi močan neprijeten vonj, ki je kazal na neustrezne bivalne razmere.

Izjave bližnjih: neizmerna bolečina in občutek izgube

Oče otrok Dalton Hoath je smrt svojih sinov opisal kot »najhujši dan v življenju« in dejal: »Njihova življenja so se komaj začela, a so bila prekinjena na tako grozljiv način.« Priznal je, da se po tragediji bori z depresijo in vsakodnevno bolečino: »Boriti se moram zase in za tiste, ki smo ostali za njimi.«

Prababica Sally Johnson je povedala, da jo misli na krike otrok preganjajo: »Nikoli si ne bom mogla oprostiti, da jih nisem mogla rešiti.«

Sodišče je Rose obsodilo na deset let zapora in poudarilo, da je šlo za tragično posledico ekstremnega zanemarjanja in neodgovornosti. Primer služi kot opozorilo o pomembnosti socialne skrbi in odgovornega starševstva, saj bi otroška življenja lahko rešili s pravočasnim ukrepanjem.