Uroš ubil devet ljudi, toliko let bo v zaporu, oglasili so se cerkveni zvonovi

Sodišče v Beogradu je danes spoznalo za krivega Uroša Blažića, ki je 4. maja lani v strelskem pohodu pri Mladenovcu v osrednji Srbiji ubil devet ljudi, 12 pa jih je ranil. Na sodišču v Smederevu so medtem istočasno obsodili njegovega očeta. Obema so dosodili najvišjo možno kazen, in sicer 20 let zapora, poročajo srbski mediji.

Mladenič je 4. maja lani v vaseh v okolici Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od Beograda, iz vozečega vozila streljal na ljudi. Pri tem je ubil devet ljudi, med njimi tudi policista, še 12 jih je ranil. Nato je pobegnil v počitniško hišo svojega strica v okolici Kragujevca, kjer ga je dan kasneje našla policija.

Ker je mladenič zločin storil pri 20 letih, pri katerih je po zakonu še mladi polnoletnik, je lahko dobil največ 20 let zapora. Državni tožilec je najvišjo možno kazen, 20 let zapora, zahteval tudi za očeta.

Sodišče je mladeniča danes obsodilo na 20 let zapora zaradi umora, deset let zaradi nošenja orožja, deset let za ugrabitev in na tri leta zapora za neupravičeno uporabo tujega vozila.

Očeta je obsodilo na 12 let zapora zaradi nezakonitega posedovanja orožja, streliva in eksplozivnih sredstev ter na deset let zapora zaradi hujšega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Oglasili so se cerkveni zvonovi

V trenutku, ko ju je proglasila za kriva, so se v vasi Dubona, kjer je mladenič ubil tri mlade osebe, oglasili cerkveni zvonovi, poroča srbski Telegraf. Kot je obrazložila sodnica, je obtoženi kriv, da je v več vaseh prišteven in zavedajoč se svojih dejanj med nepremišljenim nasilniškim ravnanjem vzel in poskušal vzeti življenje več ljudi ter nosil strelno orožje, strelivo in eksplozivna sredstva. Dejala je, da je kriv tudi ugrabitve pod grožnjo umora, ter dodala, da je streljal tudi, ko so ga ranjeni rotili, naj preneha. Nato je naštela vse poškodbe ubitih.

Mladenič je krivdo priznal že konec julija na predobravnavnem naroku, minuli mesec pa je ob koncu sojenja dejal, da hoče najvišjo kazen. Njegov oče je krivdo zavrnil in zatrdil, da ne ve, kje je sin dobil orožje.